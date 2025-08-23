Smart Home: Das ist Googles neuer KI Smart Speaker – Gemini for Home ersetzt Google Assistant (Leaks)

Google ist seit vielen Jahren im Smart Home aktiv, hat diesen Bereich aber lange Zeit sträflich vernachlässigt und weder neue Funktionen noch Geräte auf den Markt gebracht. Doch das wird sich schon sehr bald ändern, denn zum Start von Gemini for Home soll es auch einen neuen Smart Speaker geben, der sich in dieser Woche zum ersten Mal gezeigt hat. Jetzt gibt es neue Infos.



Am Rande der Pixel-Präsentation wurde in dieser Woche der neue Smart Home-Assistent Gemini for Home angekündigt, der schon ab Oktober den Google Assistant vollständig ersetzen soll. Natürlich nicht ganz zufällig und schon gar nicht versehentlich fand sich in der Ankündigung ein Smart Speaker neben Gaststar Lando Norris, der bisher nicht bekannt gewesen ist. Erwähnt wurde das Gerät mit keinem Wort, aber aktiv eingesetzt und damit in den Fokus gerückt.

Wir hatten euch den neuen Google KI-Smart Speaker natürlich zeitnah vorgestellt und jetzt gibt es neue geleakte Informationen, die auf das konkrete Produkt und dessen baldige Einführung schließen lassen: Tatsächlich soll das Produkt wohl schon im Oktober angekündigt und parallel zum Start von Gemini for Home auf den Markt gebracht werden. Google sprach bisher kryptisch davon, dass Gemini for Home zunächst auf ausgewählten Geräten starten wird – und dies dürfte wohl eines davon sein.

Der noch namenlose Smart Speaker kann einzeln verwendet werden, soll sich aber auch mit dem Google TV Streamer verbinden und dadurch eine erweiterte Smart Home-Zentrale aufbauen können. Dabei geht es vor allem um einen Stereo-Sound, der durch die Positionierung von zwei Geräten an unterschiedlicher Stelle erreicht werden kann. Apple hat bereits eine ähnliche Lösung im Gepäck.

Erste technische Details

Der neue „Home Speaker“, so wird er zumindest in den Leaks genannt, soll eine „Audio-TV-Connection“ besitzen, was für die obige Beschreibung für starken Sound verwendet werden kann. Das Gerät soll als Matter Hub fungieren und natürlich die starken Gemini-Funktionen an Bord haben. Als Funktionen neben den üblichen Smart Speaker-Features wird genannt, dass ungewöhnliche Geräusche wie Glasbruch oder Sirenen erkannt werden können und Nutzer darauf mit entsprechenden Optionen funktionell reagieren können.

Rein äußerlich haben wir euch den Smart Speaker schon im ersten Artikel beschrieben, der sich jetzt optisch irgendwo zwischen dem alten Nest Mini und einem Amazon Echo Smart Speaker einordnet. Die LED-Leiste ist nicht mehr am oberen Rand, sondern am unteren und verleiht dem Gerät bei aktiver Nutzung einen dezenten schwebenden Effekt.

Wir erwarten die Vorstellung und den Verkaufsstart schon in wenigen Wochen, vielleicht auch im Paket mit dem Google TV Streamer. Spannend wird es sein, ob das Produkt noch die Bezeichnung der mausetoten Google-Marke Nest trägt oder gar Gemini als Namensgeber für die erste KI-Hardware stehen darf.

