Pixel 10 Aktionen: Jetzt ganze 250 Euro Eintauschbonus sichern + ein Jahr Google One AI Pro gratis und mehr

Die neuen Pixel-Produkte sind da und können jetzt von allen interessierten Nutzern vorbestellt werden – allen voran natürlich die Pixel 10-Smartphones. Wer sich jetzt noch für Googles neues Smartphone entscheidet, bekommt 250 Euro Eintauschbonus, ein Jahr Google One AI Pro gratis und weitere Vorteile. Aber auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a sind bereits verfügbar.



Das sind die neuen Pixel-Produkte

Google hat am Mittwoch wieder stark nachgelegt, denn das ‚Made by Google‘-Event war mit Produktankündigungen gefüllt, die alle vorab geleakten Produkte hervorgebracht haben: Natürlich wurden die Pixel 10-Smartphones mit ihren vier Geräten vorgestellt, die vier neuen Pixel Watch 4 wurden gezeigt und auch die Pixel Buds 2a dürften viele Nutzer aufgrund ihrer starken Leistung begeistert haben. Das sind dann auch die neuen Produkte, die ihr ab sofort in Deutschland vorbestellen und euch zum Teil einige Aktionen sichern könnt.

Pixel 10 Vorbestelleraktionen

Wer sich jetzt noch für ein Pixel 10-Smartphone entscheidet, erhält ganze 250 Euro Eintauschbonus beim Eintausch seines alten Smartphones zusätzlich. Das bedeutet, dass ihr den Ankaufspreis des Altgeräts bekommt + die 250 Euro oben drauf – vollkommen unabhängig vom Gerät. Außerdem bekommt ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis, mit dem ihr viele starke Gemini-Funktionen grenzenlos nutzen könnt. Für einen Vorgeschmack könnt ihr nur an diesem Wochenende Gemini Veo 3 kostenlos ausprobieren.

Die neuen Google-Smartphones sind jetzt bei den großen Onlinehändlern vorbestellbar und werden ab dem 28. August ausgeliefert – also schon in wenigen Tagen. Für das Pixel 10 Pro Fold und auch die anderen Pixel-Produkte müsst ihr euch noch bis zum 9. Oktober gedulden, könnt diese aber ebenfalls schon jetzt vorbestellen. Zusätzlich zu den erwähnten Aktionen bekommt ihr auch noch zwei Monate Audible kostenlos.

Pixel 10 jetzt vorbestellen: Amazon | Media Markt | Saturn

Pixel Watch 4 vorbestellen

Die neuen Pixel Watch 4-Smartwatches stehen jetzt zur Vorbestellung bereit, auch wenn sie erst ab dem 9. Oktober offiziell in den Verkauf starten. Bei Amazon garantiert man allen Vorbestellern den besten Preis, sodass ihr auch eine eventuell kommende Aktion der folgenden Wochen schon jetzt automatisch mitnehmen könnt. Zusätzlich bekommt ihr 60 Tage Amazon Audible Podcasts und Hörbücher gratis. Alle Infos zur Smartwatch findet ihr in unserem Artikel zur Pixel Watch 4.

Pixel Buds 2a vorbestellen

Natürlich können auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a schon jetzt vorbestellt werden, bevor sie ab dem 9. Oktober in das Paket gepackt werden und zu euch unterwegs sind. Vielleicht sind sie in dieser Gruppe die am wenigsten aufregenden Geräte, aber in der Gesamtbetrachtung haben sie den größten Fortschritt gemacht und sind sehr lohnenswert. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Artikel zu den Pixel Buds 2a.

