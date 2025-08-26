Google Home Premium: Google startet neues Smart Home-Abo – ersetzt das glücklose Nest Aware (Leak)

Google nimmt erneut Anlauf auf das Smart Home und tut das wie bei jedem Neustart mit einem ganzen Schwung von Produkten, neuen Kategorien sowie Anpassungen an bestehenden Diensten. Jetzt ist bekannt geworden, dass das eher semi-erfolgreiche Nest Aware eingestellt und durch ein neues Google Home Premium ersetzt werden soll.



Im Oktober steht Googles großer Wiedereinstieg in den Smart Home-Bereich an. Bereits bekannt geworden ist, dass man einen neuen Smart Speaker sowie neue Überwachungskameras und Türklingeln auf den Markt bringen wird, um die längst angestaubte Hardware zu aktualisieren. Aber darauf beschränkt es sich nicht, denn es geht auch auf der Software-Ebene weiter voran und KI darf natürlich auch fehlen.

Bereits angekündigt wurde der Start von Gemini for Home, das den Google Assistant im Smart Home ersetzen soll und deutlich stärkere Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten mitbringt. Auch in Zukunft wird allerdings nicht alles kostenlos sein, denn es wird weiterhin ein Abo geben, mit dem sich die Nutzer erweiterte Fähigkeiten sichern können, mehr Speicherplatz für Videoaufzeichnungen und andere Dinge.

Google Home Premium ersetzt Nest Aware

Leaks haben jetzt verraten, dass das neue Google Home Premium in den Startlöchern steht. Dabei handelt es sich um ein Abo, das die Nutzer für die bereits erwähnten Möglichkeiten abschließen können sollen. Es ersetzt das bisher eher glücklose Nest Aware und dürfte wohl mehr Funktionen abdecken und vielleicht auch eine alternative Preisgestaltung mitbringen. Erst vor wenigen Wochen sind die Preise von Nest Aware um 80 Prozent gestiegen. Das vermutlich noch weniger erfolgreiche Nest Aware Plus wird ebenfalls eingestellt und durch Google Home Premium Advanced ersetzt.

Details zum neuen Abo gibt es noch nicht, doch die Umbenennung lässt vermuten, dass die Marke Nest verschwinden wird und auch die Überwachungskameras eher unter dem Label Google Home laufen werden. Alle Infos zu den kommenden Produkten findet ihr in den folgenden Artikeln:

» Smart Home: Google bringt in Kürze neue Kameras für Innen, Außen und Türklingeln + Google Home Premium

» Smart Home: Das ist Googles neuer KI Smart Speaker – Gemini for Home ersetzt Google Assistant (Leaks)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.