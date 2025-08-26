Google Play Store Aktion: Diese 51 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store heute viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Gemini in Android Auto, über das neue Google Home Premium-Abo und zeigen euch die neuen Google Home-Kameras. Informiert euch auch über Googles schärferes Vorgehen bei YouTube Premium.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 26.08.2025

Apps
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Wasserwaage PRO - Lineal
Wasserwaage PRO - Lineal
Download QR-Code
Wasserwaage PRO - Lineal
Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
Schallmesser & Detektor PRO
Schallmesser & Detektor PRO
Download QR-Code
Schallmesser & Detektor PRO
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Download QR-Code
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Helle LED-Taschenlampe Pro
Helle LED-Taschenlampe Pro
Download QR-Code
Helle LED-Taschenlampe Pro
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Fake call screen - Prank call
Fake call screen - Prank call
Download QR-Code
Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Booksonic - Audiobook Streamer
Booksonic - Audiobook Streamer
Download QR-Code
Booksonic - Audiobook Streamer
Entwickler: Popeen
Preis: Kostenlos
Xproguard Password Manager
Xproguard Password Manager
Download QR-Code
Xproguard Password Manager
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Download QR-Code
Scan Text From Image English
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Spy Camera Scanner Pro
Spy Camera Scanner Pro
Download QR-Code
Spy Camera Scanner Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Download QR-Code
Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Moonlight Classic
Moonlight Classic
Download QR-Code
Moonlight Classic
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
InfoGraph 2: Watch face
InfoGraph 2: Watch face
Download QR-Code
InfoGraph 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Galactic Pilot - Zifferblatt
Galactic Pilot - Zifferblatt
Download QR-Code
Galactic Pilot - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos

Spiele
Stickman Warriors Dragon Hero
Stickman Warriors Dragon Hero
Download QR-Code
Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Download QR-Code
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
Download QR-Code
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Octa Dark - Icon Pack
Octa Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
Download QR-Code
Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
Download QR-Code
Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Leaf - Icon Pack
Leaf - Icon Pack
Download QR-Code
Leaf - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Download QR-Code
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Cyandiant - icon Pack
Cyandiant - icon Pack
Download QR-Code
Cyandiant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Download QR-Code
Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

