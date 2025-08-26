Android: Google erschwert das Sideloading – alle App-Entwickler müssen sich zukünftig bei Google verifizieren

Googles Betriebssystem Android bietet seit jeher die Möglichkeit, Apps per Sideloading auf die Smartphones zu bringen und ohne Notwendigkeit eines App Stores zu installieren. Jetzt hat man eine zusätzliche Sicherheitsebene angekündigt, die sicherlich noch für Diskussionen sorgen wird: Schon bald lassen sich Apps nur noch installieren, wenn sich die Entwickler bei Google verifizieren lassen – das gilt auch für das Sideloading.



Man sollte meinen, dass Google auf das Sideloading von Apps keinen großen Einfluss hat, denn immerhin geht es darum, den Google Play Store für die Installation von Apps umzugehen. Doch das ist bekanntlich nicht der Fall, denn durch immer höhere Hürden im Betriebssystem werden in diesem Bereich zunehmend die Freiheiten entzogen. Erst im vergangenen Jahr hatte man das Android Sideloading gleichzeitig erleichtert und erschwert. Jetzt wurden die nächsten Schritte angekündigt.

Schon bald wird es notwendig sein, dass sich App-Entwickler einmalig bei Google verifizieren, damit ihre Apps unter Android installiert werden können. Diese Verifizierung bezieht sich nicht auf die Apps, die weiterhin in keiner Form geprüft werden, sondern lediglich auf den Entwickler selbst, um eine Kontaktperson zu haben. Man vergleicht das mit einem Ausweis oder einem Nummernschild. Die Notwendigkeit besteht, weil Apps aus unbekannten Quellen laut Google 50 Mal häufiger Malware enthalten als Play Store-Anwendungen.

Zeitplan für die geplante Entwicklerregistrierung:

Oktober 2025: Der frühe Zugang beginnt, Google wird erste Einladungen versenden.

März 2026: Die Verifizierung wird für alle Entwickler geöffnet

September 206: Alle App-Entwickler aus Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand müssen verifiziert sein. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich Apps ohne Google-Verifizierung nicht mehr installieren.

Ab 2027: Der globale Rollout soll beginnen.

Man startet das Programm zunächst in einigen lateinamerikanischen sowie asiatischen Ländern, dürfte das aber recht schnell weltweit erweitern. App-Entwickler, die ihre Anwendungen über den Google Play Store vertreiben, sind nicht betroffen, denn sie erfüllen die Anforderungen bereits.

[Android Developers]

