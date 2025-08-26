Smart Home: Googles neuer Smart Speaker zeigt sich in allen Farben – bringt Gemini ins Smart Home (Galerie)

Durch einen mehr als offensichtlichen Hinweis hat Google in der vergangenen Woche einen neuen Google Home Smart Speaker angeteasert, der die Produktpalette endlich wieder verjüngen soll. Nach dem ersten Teaser gab es schnell einen etwas größeren Leak und jetzt zeigt sich der kommende smarte Lautsprecher in allen demnächst verfügbaren Farben. Es darf tatsächlich knallig werden.



Wir haben euch erst am Wochenende alle Infos zum neuen Google Home Smart Speaker zusammengestellt und jetzt zeigt sich das kommende Produkt erneut. Bisher ist schon bekannt, dass man auf eine Amazon Echo-ähnliche Form setzen wird, die sich auf den ersten Blick nur durch eine abgeflachte Oberseite vom Konkurrenten unterscheidet. Die Form ermögicht 360 Grad-Sound, was sich durch den neuesten Leak bestätigt.

Jetzt sind obige Renderbilder aufgetaucht, die den Smart Speaker in allen geplanten Farben zeigen. Mit Schwarz und Weiß setzt man auf die typisch dezenten Farben für das Smart Home, hat aber auch Alternativen im Portfolio: Es wird auch eine grüne sowie eine hellrote Variante geben. Damit folgt Google dem mit dem TV Streamer eingeschlagenen Weg, dass Smart Home-Produkte nicht unbedingt versteckt werden müssen, sondern auch als Teil der Einrichtung sichtbar sein dürfen.

Weitere technische Informationen gibt es bisher noch nicht, aber wir wissen durch frühere Leaks bereits, dass es sich bei diesem Produkt um das Herzstück der kommenden Smart Home-Welle handelt. Der Smart Speaker soll eine Verbindung zu einem Google TV Streamer für Surround Sound aufbauen können, als Matter-Hub fungieren und natürlich auch softwareseitig viel Neues bringen. Der bereits vorgestellte Assistent Gemini for Home ist gesetzt und das heute früh geleakte Abo Google Home Premium könnte auch hier Vorteile bringen.

» Smart Home: Google bringt in Kürze neue Kameras für Innen, Außen und Türklingeln + Google Home Premium

» Google Home Premium: Google startet neues Smart Home-Abo – ersetzt das glücklose Nest Aware (Leak)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.