Android: Neue Google-App bringt den Passwortmanager auf den Homescreen – kann jetzt installiert werden

Google hat ein großes Portfolio an Android-Apps, mit dem man den Nutzern viele hilfreiche Anwendungen zur Verfügung stellt, die mal mehr und mal weniger sinnvoll sind. Jetzt hat man eine neue App im Play Store veröffentlicht, deren Intention sich vielleicht erst später ergibt: Es gibt eine neue App für den Google Passwortmanager, deren eigene Funktionalität aber praktisch kaum gegeben ist.



Der Google Passwortmanager dürfte durch die tiefe Integration in Chrome und Android (Gboard) wohl eines der meistgenutzten Produkte in dieser Kategorie sein und von sehr vielen Nutzern verwendet werden. Der Zugriff erfolgt oft eher sekundär durch das Angebot passender Zugangsdaten, aber bekanntlich steht das Tool auch als Web-App mit vollem Zugriff auf alle hinterlegten Zugangsdaten zur Verfügung.

Jetzt hat Google die neue Android-App „Google Passwortmanager“ veröffentlicht, die von allen Nutzern installiert werden kann. Dabei handelt es sich aber um keine eigenständige native App, sondern tatsächlich nur um eine Verknüpfung zur bereits bestehenden Anwendung, die bisher noch kein Homescreen-Icon besaß. Selbst in der App-Beschreibung heißt es: „Diese App bietet eine Verknüpfung zum Google Passwortmanager auf deinem Smartphone.“

Auch im folgenden Satz der Beschreibung macht man noch einmal klar, dass es sich hier um keine neue Anwendung handelt, sondern das Tool längst auf dem Smartphone vorhanden ist: „Der Google Passwortmanager ist bereits in dein Android-Smartphone integriert.“ Hilfreich ist die Anwendung also nur für all jene Nutzer, die eine Homescreen-Verknüpfung haben möchten, die den schnellen Zugriff auf die Passwörter ermöglicht.

Wer nur die Verknüpfung benötigt und eigentlich keinen Sinn in der App sieht, kann das aber auch anders bewerkstelligen. Wir hatten euch vor einiger Zeit schon gezeigt, wie ihr den Google Passwortmanager auf dem Android-Homescreen ablegen könnt. So lange Google keine echte Funktionalität in diese App bringt, ist es relativ egal, für welche der beiden Wege ihr euch entscheidet.

