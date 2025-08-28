Android 16: Alles dreht sich! Google stellt neue Android-Figur im Googleplex auf – ein Kinderkarussell (Video)

android 

Google hat schon vor einiger Zeit die finale Version von Android 16 veröffentlicht, doch die dazugehörige Tradition im Vorgarten des Google-HQ hat sich etwas verschoben – das hat man jetzt nachgeholt. In dieser Woche wurde die neue Android 16-Figur im Googleplex eingeweiht, die auch in diesem Jahr wieder eine spaßige Zusatzfunktion hat: Ein Karussell im Material Design-Stil.


android 16 figur karussell

Jede Android-Version hat nicht nur ihre ganz eigene interne Bezeichnung auf Basis einer Süßspeise, sondern auch ein dazu passendes Maskottchen – das gilt natürlich auch für das aktuelle Android 16. Über viele Jahre hat Google am Tag des Release eine passende Statue im Vorgarten des Hauptquartiers in Mountain View aufgestellt, doch in diesem Jahr hat man das verpasst oder die Figur wurde nicht rechtzeitig fertig. Jetzt holt man das nach.

Android 16 trägt die interne Bezeichnung Baklava, die in diesem Jahr allerdings nicht bei der Figur sichtbar wird. Stattdessen erhalten wir einen eher generischen Android-Bugdroid, der auf einem funktionstüchtigen Spielplatz-Karussell sitzt. Es ist ein normales Karussell, wie man es von unzähligen Spielplätzen kennt: Mittige Achse, mehrere Sitzplätze und natürlich drehbar, sodass die wilde Android-Fahrt schnell beginnen kann.

Das eigentliche Highlight dieser Figur ist neben dem Fahrspaß ein anderes, das vielen Nutzern vermutlich gar nicht auffällt: Die Sitze haben die typische Form des Material 3 Expressive Designs. Im oben eingebundenen Video könnt ihr sowohl die Sitze als auch das Karussell in seiner Gesamtheit sehen. Sieht nach einem spaßigen Modell aus, wobei allerdings nicht bekannt ist, ob es von allen Besuchern im offenen Vorgarten verwendet werden kann.

Und wer sich schon Gedanken über das nächste Jahr machen möchte, kann das tun. Denn kürzlich wurde die interne Süßspeisen-Bezeichnung des Nachfolgers Android 17 bekannt.

