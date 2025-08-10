Android 17: Googles neues Betriebssystem wird wieder süß – Leak verrät die interne Bezeichnung von Android C

Google wird mutmaßlich noch in diesem Jahr die nächste Android-Generation starten, die dann schon bei Versionsnummer Android 17 steht und die Nachfolge der beiden aktuellen Ausgaben antritt. Auch diese Version wird intern wieder die Bezeichnung einer Süßspeise tragen, wobei man das altbekannte Muster offensichtlich fortsetzt: Jetzt ist bekannt geworden, welchen Namen Android 17 tragen wird.



Alle Android-Versionen tragen seit jeher nicht nur ihre Versionsnummer, sondern auch interne Bezeichnungen aus der Welt der Süßspeisen. Diese sind viele Jahre lang auch im Marketing verwendet worden, wobei diese zum Teil bekannter waren als die Versionsnummer selbst, wurden aber leider schon vor mittlerweile sechs Jahren abgeschafft. Google-intern hat man die Namen aber beibehalten und schreitet immer wieder um einen Buchstaben weiter durch das Alphabet.

Im vergangenen Jahr gab es mit Android 16 und der Bezeichnung „Baklava“ den Neustart der Buchstabenreihe und jetzt ist bekannt geworden, welchen Namen das kommende Android 17 (oder auch Android C) tragen wird: Es lautet CinnamonBun – also eine leckere Süßspeise mit ganz viel Zimt. Einigen Nutzern könnte schon beim Lesen der Bezeichnung das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber leider wird diese Bezeichnung nur intern verwendet werden.

Es ist bereits das zweite Betriebssystem das man als „Android C“ bezeichnen könnte, denn schon 2009 trug eine frühe Version diese Bezeichnung – damals als das bis heute in einigen Gruppen bekannte „Android Cupcake“. Natürlich liegen Welten dazwischen, daher kann man diesen kleinen Buchstaben-Neustart wagen. Wir hatten diesen Neustart bereits erwartet, als nach Android 15 „Vanilla Ice Cream“ die Version Android 16 „Baklava“ kam, aber erst jetzt setzt sich das Ganze fort.

Die Bezeichnung hat für Endnutzer keine große Relevanz, doch weil diese oftmals bei der internen Entwicklung erwähnt wird, öffnet die Kenntnis der Version die Tür für Leaker. Vielleicht erfahren wir also schon bald, was uns mit dem für November erwarteten Android 17 (in der ersten Vorabversion) erwartet.

