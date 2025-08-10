Pixel 10, Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a: Googles neue Pixel-Produkte kommen wohl viel später – alle Infos

Google wird in weniger als zwei Wochen die neuen Pixel-Produkte vorstellen, auf die so mancher Nutzer dank zahlreicher Leaks vielleicht schon sehnsüchtig wartet. Wie in dieser Woche bekannt geworden ist, könnte sich die Wartezeit noch einmal deutlich verlängern, denn vom Foldable über die Smartwatches bis zu den Kopfhörern sollen die Produkte nicht vor Anfang Oktober starten. Das ist ärgerlich, aber zumindest für Google wohl kein Beinbruch. Hier bekommt ihr alle Infos.



Dank der fleißigen Leaker haben sich für Pixel-Fans eigentlich zwei Daten bereits rot im Kalender ankreuzen lassen: Der 20. August 2025 als Präsentationstermin für die neuen Produkte und der 28. August 2025 als offizieller Verkaufsstart für die Smartphones, die Smartwatches und die Kopfhörer. Doch während es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit beim 20. August für die Präsentation bleiben wird – Google hat schon vor längerer Zeit offiziell eingeladen – wackelt der Verkaufsstart.

In dieser Woche wurde bekannt, dass nur die drei Pixel 10-Smartphones am 28. August in den Verkauf gehen sollen. Das Pixel 10 Pro Fold, die Pixel Watch 4 in allen Varianten sowie die Pixel Buds 2a sollen hingegen erst am 9. Oktober starten – das sind ganze sechs Wochen Verzögerung. Konkrete Gründe kennen wir nicht, doch die Informationen wurden wohl noch von weiteren Stellen bestätigt und können daher als gegeben angenommen werden.

Für ungeduldige Pixel-Nutzer ist das sehr unschön, denn Google hat die Produkte nicht ohne Grund vorgezogen. Man wollte unbedingt vor Apple präsentieren und im Regal stehen. Mutmaßlich wird man trotz der langen Verzögerung die Vorbestellungen für die Smartwatches und die Kopfhörer und auch das Foldable dennoch starten, sodass man Apple trotz späterem Verkaufsstart zuvorkommen wird.

Wir müssen abwarten, wie sich die Daten für den Verkaufsstart möglicherweise noch verschieben. Ein Worst-Case für Google wäre es, wenn sich auch die Pixel 10-Smartphones verschieben. Das wird man aber sicherlich mit allen Mitteln, die man selbst beeinflussen kann, zu verhindern wissen.

