Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Spezifikationen, Verkaufspreise, Fotos, KI & Co)

Google wird schon weniger als zwei Wochen die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, die schon seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen und immer wieder umfangreich geleakt werden. Mittlerweile haben wir ein praktisch vollständiges Gesamtbild der kommenden Geräte, sodass es kaum noch Überraschungen geben kann. In diesem Artikel fassen wir alle Details zu den Smartphones zusammen, die bisher gesichert bekannt sind.



Die Pixel-Smartphones stehen vor ihrer Jubiläums-Generation, denn es geht erstmals in die Zweistelligkeit und im nächsten Jahr kann man auch schon zehn Jahre unter der eigenen Marke feiern. Zwar wissen wir mittlerweile, dass Google dieses Jubiläum zumindest von Außen betrachtet ohne große Änderungen und Innovationen verstreichen lässt, aber dennoch macht man auch mit den Pixel 10-Smartphones wieder große Schritte. Dank KI sowie optimierter Hardware stehen echte Powerpakete vor der Tür.

Die Marktanteile der Pixel-Smartphones wachsen immer weiter, in einigen Ländern steht man längst bei 3 bis 4 Prozent, hat die Wahrnehmungsgrenze durchbrochen und kommt in anderen gar schon in die Zweistelligkeit. Die Tendenz ist weiter steigend und die Smartphone-Marke so bekannt, dass sich auch außerhalb der Techblase viele Menschen für die PIxel-Smartphones interessieren. Und schon sehr bald bekommen sie gleich vier neue Geräte vorgesetzt.

Die Präsentation der Pixel 10-Smartphones wird schon in elf Tagen stattfinden und dank fleißiger Leaker gibt es praktisch kein Detail mehr, über das wir noch nicht informiert sind. Daher können wir in diesem Artikel noch einmal alle Informationen zusammenfassen, die seit längerer Zeit über das Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das Pixel 10 Pro XL sowie das Pixel 10 Pro Fold kursieren.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 16 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) | 999 Euro (256 GB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Tatsächlich macht das Standardmodell den größten Schritt unter allen vier Smartphones, denn Google wird zum ersten Mal auch bei diesem Gerät die Telephoto-Lens verbauen. Damit wird es auch für das günstigste Gerät möglich sein, bei der Aufnahme von Fotos stark zu zoomen. Ein echtes Novum, dass man erstmals die gesamte Serie mit der nahezu gleichen Kamera-Phalanx anbieten kann.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das Pixel 10 Pro ist das echte Flaggschiff dieser Serie, denn es bringt die zweitstärkste Ausstattung mit und richtet sich gemeinsam mit dem XL an alle Nutzer, die ein starkes Powerpaket möchten. Wem das XL zu groß oder zu teuer ist, der greift zum Pixel 10 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 5200 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1299 Euro (256 GB) | 1429 Euro (512 GB) | 1689 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das größere der beiden Flaggschiff-Smartphones unterscheidet sich vom kleineren Bruder hauptsächlich in den Abmessungen, denn es bringt auch ein größeres Display und dementsprechend einen größeren Akku mit. Es ist das größte Smartphone dieser Generation und wird das erste Pixel-Smartphone mit einer Akku-Kapazität von über 5.000 mAh sein.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025 (eventuell erst 9. Oktober)

Mit dem faltbaren Smartphone rundet sich die gesamte Pixel 10-Serie ab und will auch diesmal dafür sorgen, dass Foldables etwas mehr in den Fokus der Nutzer rutschen. Man hofft, dass auch andere Smartphone-Hersteller diesem Beispiel folgen und die dadurch erwartete steigende Nachfrage zu einer allgemeinen Preissenkung bei Falt-Smartphones führt.

Pixelsnap

Google will parallel zu den Pixel 10-Smartphones ein neues Zubehör im Bereich der Ladegeräte einführen. Dieses soll unter der Bezeichnung Pixelsnap starten und einige Neuerungen mitbringen, die bisher eher von Apples MagSafe bekannt sind. Zunächst ist ein drahtloses Ladesystem, das sich magnetisch an der Rückseite befestigen und ausrichten lässt. Aber es soll auch noch zwei weitere Varianten geben, über die es schon erste Leaks gibt.

Tensor-Neustart

Die Pixel 10-Smartphones markieren einen entscheidenden Neuanfang bei den SoCs, was für Google von großer Bedeutung ist. Zum ersten Mal wird der Tensor-Chip nicht von Samsung gefertigt und auch nicht extern entworfen. Stattdessen setzt Google auf eine Fertigung durch TSMC, was eine noch tiefere Kontrolle über den Prozessor und seine einzelnen Komponenten ermöglicht. Dieser Schritt birgt anfangs ein gewisses Risiko, könnte sich aber schon bald als großer Erfolg für Google erweisen.

Neuer Fingerabdruckscanner

Sogar der Fingerabdruckscanner soll mit dieser Generation noch einmal größere Fortschritte machen: Google setzt erneut auf die längst erprobte und etablierte Ultraschall-Variante unter dem Display, will diese aber durch eine neue Komponente und verbesserte Software optimiert haben. Die Erkennungen sollen schneller und gleichzeitig aber auch sicherer ablaufen.

Software, KI und Kamera

Natürlich spielt die Software auf den Pixel 10-Smartphones wieder eine sehr wichtige Rolle, die sich seit dem Start in das KI-Zeitalter noch einmal deutlich erhöht hat. Den wichtigsten grundlegenden Schritt macht man mit dem Betriebssystem Android 16 QPR1, das auf den Smartphones vorinstalliert sein wird und unter anderem das neue Material 3 Expressive Design sowie den Android-Desktopmodus im Gepäck haben wird. Diese beiden Schritte werden von vielen weiteren Verbesserungen begleitet.

Auf den Pixel 10-Smartphones soll erstmals der KI-Assistent Pixie zum Einsatz kommen. Dieser war schon als Pixie bekannt, als Pixel Sense, dann als persönliches Gemini und derzeit gibt es Leaks rund um Magic Cue-Funktionen. Wie sich das Ganze genau zusammensetzt, wissen wir tatsächlich noch immer nicht. Zu guter Letzt erwarten wir große Schritte bei der Kamera, die zwar ein Hardware-Downgrade erhalten wird, aber insgesamt die Leistung noch einmal steigern soll. Weil das sehr umfangreich ist, haben wir euch erst kürzlich alle Infos zur Pixel 10-Kamera in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Google wird die Pixel-Smartphones auf dem längst angekündigten Made by Google-Event am 20. August vorstellen und diese nur acht Tage später – am 28. August – auf den Markt bringen. Laut jüngsten Leaks gilt das aber nur für die drei Standard-Smartphones, während das Foldable erst am 9. Oktober starten könnte. Gesichert ist diese Info aber noch nicht.

