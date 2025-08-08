Pixel 10 Pro Fold: Das ist Googles neues faltbares Smartphone – zeigt sich jetzt in neuem Promovideo

Google wird schon sehr bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, zu denen auch in diesem Jahr neben den drei Standardgeräten ein Foldable gehören wird. Jetzt ist ein kurzes Promovideo zum Pixel 10 Pro Fold geleakt worden, das uns das faltbare Smartphone im Detail zeigt. Es zeigt sich sowohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand sowie die Bewegung dazwischen.



Mit dem Pixel 10 Pro Fold geht Google bereits in die dritte Foldable-Generation und festigt damit langsam aber sicher die Marktposition und optimiert die verwendeten Technologien. Rein auf die prozentualen Marktanteile betrachtet, sind das Pixel 9 Pro Fold und das Pixel Fold die erfolgreichsten Google-Smartphones. Das liegt natürlich daran, dass es nicht ganz so viele faltbare Geräte am Markt gibt und alle Hersteller noch nach dem heiligen Gral suchen.

Jetzt ist obiges Promovideo geleakt worden, das uns das faltbare Smartphone so nah wie noch nie zeigt und alle Details von der Faltung über die Kamera bis zur eingeklappten Höhe oder der final aufgeklappten Größe darstellt. Dass im Video überhaupt keine Falte auf dem Display zu sehen ist, schieben wir einfach mal auf die Verschönerung durch die Grafiker, aber ansonsten sehen wir hier die offizielle Präsentation des faltbaren Smartphones.

Alle Infos zum Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025 (oder 9. Oktober 2025)

