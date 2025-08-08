Google Fotos: Neue Emoji-Reaktionen für Fotoalben kommen – auf Bilder reagieren statt liken (Screenshots)

Für Nutzer der Fotoplattform Google Fotos ist es sehr leicht, die in der Cloud abgelegten Medien in Alben zu organisieren und auf Wunsch mit anderen Nutzern zu teilen. Die Reaktion der Empfänger waren hingegen bisher nicht ganz so komfortabel und dürften wohl hauptsächlich außerhalb der Plattform stattgefunden haben. Jetzt stehen neue Emoji-Reaktionen vor dem Rollout, die sich bereits aktivieren ließen.



Geteilte Fotos und Alben in Google Fotos sind sehr praktisch, sind aber für die Reaktion durch die Betrachter noch nicht ganz so komfortabel. Je nach Einstellung können Betrachter Kommentare abgeben oder auch ein Like hinterlassen. Doch wie wir von vielen anderen Social Networks wissen, ist ein Like nicht immer das passende Symbol für ein Foto. Daher stehen jetzt die neuen Emoji-Reaktionen in den Startlöchern.

Auf obigen Screenshots könnt ihr den neuen Ablauf der Emoji-Reaktionen sehen, wenn diese für alle Nutzer freigeschaltet werden. Statt „Like“ gibt es den Button „React“, der eine Reihe von Emojis öffnet, die allen Nutzern wohlvertraut sein sollten. Es lässt sich ein Herz abgeben, der lachende Tränensmiley, ein Verliebt-Foto, das Party-Foto sowie das anerkennende Klatschen. Damit enden die Reaktionen dann auch schon wieder. Die abgegebenen Reaktionen können von allen Nutzern in feinster Social Network-Manier gesehen werden.

Grundsätzlich ist das sicherlich eine gute Änderung, mit der sich passendere Reaktionen als bisher finden. Ich nutze solche Funktionen nicht, aber mir würden da noch einige andere Reaktionen fehlen. Auch ein Äquivalent zum bisherigen Like – also Daumen nach oben – fehlt in der Liste. Auffällig ist auch, dass alle Reaktionen rein positiv sind und weder ein Groll noch eine Traurigkeit ausgedrückt werden kann. Das sind dann vielleicht nicht die schönsten Bilder, aber dennoch dürften rein positive Reaktionen nicht unbedingt das Gesamtbild widerspiegeln können.

Derzeit lässt sich das Ganze nur im Rahmen eines Teardowns nach Aktivierung von versteckten Schaltern verwenden. Ob und wann das für alle Nutzer ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

