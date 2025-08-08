Android Update: Schnelles Aufladen, neue Navigation & Desktop-Features, ChatGPT in WhatsApp und Microsoft

Die erste volle Woche im August geht zu Ende und hat uns aus Android-Sicht wieder einige interessante Neuerungen und Ankündigungen gebracht. Wir haben natürlich über die Play Store-Einschränkungen berichtet, neue Desktop-Feature, die neue Navigation und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der August ist gleich mit einem Hammer gestartet, denn Google muss den Play Store massiv umbauen. Microsoft dürfte Sorgen vor der ChromeOS-Fusion haben, es gibt einige neue Desktop-Funktionen, wir haben euch einen WhatsApp-Trick gezeigt und über das schnelle Aufladen berichtet. Auch im zweiten schönen Sommermonat gibt es viel Interessantes in Android-Welt, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Werden Android & ChromeOS zum Problem für Microsoft und Apple?

Google fusioniert die Betriebssysteme Android und ChromeOS, sodass diese schon bald gemeinsam den mobilen Bereich und den Desktop abdecken. Tatsächlich hat das bisher keiner der beiden großen Konkurrenten in akzeptabler Form geschafft, sodass es vor allem für Microsoft zum großen Problem werden könnte. Denn wenn das deutlich populärere Android plötzlich auf Android trifft, kann es schnell eng werden.

» Apple und Microsoft haben auf Android-ChromeOS noch keine gute Antwort

ChatGPT-Bilder in WhatsApp nutzen

Mit einem kleinen Trick ist es möglich, dass ihr den gesamten ChatGPT-ChatBot kostenlos in WhatsApp nutzen könnt. Selbst medial seid ihr dazu in der Lage, ein Bild anzufordern, dass euch der ChatBot kurz darauf per WhatsApp zukommen lässt. Einrichtung ist innerhalb von Sekunden erledigt.

Diese Änderungen muss Google am Play Store vornehmen

Aufgrund des verlorenen Prozesses gegen Epic muss Google große Änderungen am Play Store vornehmen. Diese sind zunächst hauptsächlich unter der Haube zu finden, können aber große Auswirkungen haben. Denn Google muss alternative App Stores zulassen, muss die Entwickler von jeglichen Preisgrenzen befreien, darf den Play Store nicht mehr refinanzierend vorinstallieren und den Smartphone-Herstellern auch keine Provision mehr bezahlen. Vor allem Letztes könnte die Smartphone-Preise weiter steigen lassen.

» Diese Änderungen muss Google jetzt am Play Store vornehmen

Android erhält neue Touchpad-Einstellungen

Android erhält neue Touchpad-Einstellungen, mit denen der Weg auf den Desktop weiter erfolgreich beschritten werden soll. Denn statt Touch regiert am Desktop nach wie die Maus oder das Touchpad, sodass Google diese Geräteklassen beachten und natürlich unterstützen muss. Schon jetzt zeigt sich, dass die Touchpad-Unterstützung sehr weit fortgeschritten ist und durch neue Funktionen auf Augenhöhe mit anderen Betriebssystemen kommt. Im verlinkten Artikel gibt es alle Infos und Screenshots.

» Android bekommt neue Einstellungsmöglichkeiten für Touchpads

Android 16 erschwert schnelles Aufladen

Android 16 dürfte es den Nutzern mit aktivierter erweiterter Sicherheit erschweren, das Smartphone schnell Aufzuladen. Denn aufgrund technischer Einschränkungen im USB-Bereich wird das wohl nur noch dann möglich sein, wenn der Nutzer das Smartphone einmalig vor oder während des Ladevorgangs entsperrt ist. Notwendig ist das, weil das Ladegerät sonst nicht mit dem Smartphone kommunizieren kann und nur langsam aufladen wird.

» Android 16 ermöglicht schnelles Aufladen bald nur nach Entsperrung









Android kann die Navigationsleiste bald umkehren

Um Samsung-Nutzern den Umstieg auf Pixel oder eine andere Smartphone-Marke zu erleichtern, wird es in Android schon bald möglich sein, die Navigationsleiste zu spiegeln. Das bedeutet, dass die übliche Reihenfolge von Zurück, Home und Recent umgekehrt werden kann. Das Muskelgedächtnis wird sich freuen und vielleicht wird das langfristig gar dazu führen, dass die nach wie vor dominierenden Samsung-Nutzer gewinnen und Google diese Buttons dauerhaft umstellt.

» Google bringt neue Android-Navigationsleiste im Samsung-Stil

Android erhält Action Corners

Google spendiert dem Betriebssystem Android schon bald die Action Corners. Dabei handelt es sich um mit den vier Displayecken verknüpfte Aktionen, die durch Verschieben des Cursors in die jeweilige Ecke ausgelöst werden können. Die Nutzer können für jede Ecke festlegen, welche Aktion darin ausgeführt wird. Auf den Screenshots im verlinkten Artikel könnt ihr das jetzt ausführlich sehen.

» Neue Android-Funktion für den Desktop kann Action Corners ermöglichen

