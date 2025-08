Android & ChromeOS: Googles Desktop-Fusion wird zum großen Problem für Microsoft und Apple (Meinung)

Google hat vor einigen Tagen offiziell verkündet, dass die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS verschmolzen werden, wodurch diese langfristig als gemeinsame Plattform für mehrere Geräteklassen auftreten werden. Das ist nicht nur für Google ein Meilenstein, sondern wird auch die beiden großen Konkurrenten Microsoft und Apple erheblich unter Druck setzen, die eine solche Vereinheitlichung bisher nicht erreichen konnten.



Viele Menschen besitzen sowohl ein Smartphone als auch einen Desktop-Computer und dürften viele Dinge auch parallel auf beiden Plattformen nutzen. Vielleicht besitzen sie auch noch ein Tablet und verwenden auch darauf die gleichen Apps und Plattformen. Sicherlich nicht gleichzeitig, aber mit großen Überschneidungen der Anwendungsbereiche. Trotz aller Cloud-Synchronisierungen dürfte sich so mancher Nutzer wünschen, dass diese deutlich getrennten Welten miteinander verschmolzen werden. Viele Hobby-Projekte und auch manche ernsthafte Anläufe von großen Unternehmen sind daran meist gescheitert.

Auch Microsoft und Apple beschränken sich für den Brückenbau zwischen diesen Welten hauptsächlich auf Apps mit Cloud-Synchronisierung, die den Nutzern denselben Datenbestand am Smartphone und Desktop liefern. Das funktioniert und geht über die Synchronisierung bis zum Streaming von Apps und anderen Dingen, denn die Cloud macht so etwas möglich, eine echte Zusammenführung der Plattformen ist das aber nicht. Gerät A kann nicht alles, was Gerät B kann – umgekehrt genauso. Bei Google ist das seit vielen Jahren nicht anders.

Während Microsoft auf dem Desktop stark ist, hat man im mobilen Bereich nach dem Ende von Windows Phone keine echte Basis mehr und hat erst kürzlich gar das Android Subsystem aus Windows herausgeworfen. Apple hingegen ist sowohl am Desktop als auch Mobil sehr erfolgreich, setzt aber trotz einer gewissen Zusammenführung auf vollkommen getrennte Betriebssysteme. Google ist im mobilen Bereich stark, hat mit ChromeOS aber das mit Abstand am wenigsten verbreitete Desktop-Betriebssystem. Nach dem Microsoft-Ausstieg wäre es daher am ehesten Apple zuzutrauen, die Welten zu verschmelzen. Doch bisher gab es nichts in dieser Richtung zu sehen und nun scheint Google die Führung übernehmen zu wollen.









Google setzt Apple und Microsoft unter Druck

Mit der geplanten Integration von ChromeOS in Android schafft Google nach vielen Jahren der Vorbereitung ein einheitliches Betriebssystem. Dank unzähliger Schritte auf beiden Plattformen sind die Oberflächen schon heute sehr ähnlich, sodass sich die Nutzer gar nicht großartig umstellen müssen. Denn was unter der Haube passiert, interessiert die Endnutzer natürlich nicht, so lange die Oberflächen die gewohnte Optik bieten. Daher ist die Fusion von Android und ChromeOS sehr sinnvoll.

Sollte Google mit diesem Vorhaben erfolgreich sein, hat vor allem Microsoft ein großes Problem. Denn wenn es hart auf hart kommt und sich die Nutzer zwischen Smartphone (Android) und Desktop (Windows) entscheiden müssen, dürfte Android die Nase weit vorn haben. Google kann auf den Android-Erfolg aufbauen und diesen auf den Desktop bringen – was man mit ChromeOS durch die Hintertür in der Retrospektive ja praktisch schon getan hat. Microsoft hingegen wird Windows in der bekannten Form nicht auf Smartphones bringen können.

Apple ist durch die eigene Blase etwas außer Konkurrenz, aber dennoch wird man das aktuelle Google-Projekt auch in Cupertino kritisch beäugen und sehr genau verfolgen müssen. Denn wenn Android plötzlich auf den Desktop kommt, erweitert sich die Smartphone-Welt um ein Vielfaches und sprengt die Grenzen. Etwas, das Apple in der Form nicht bieten kann. Wäre denn eine Vereinigung von iOS und MacOS überhaupt denkbar? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen? Ich denke, dass in den Strategieabteilungen von Microsoft und Apple nach dem Bekanntwerden des Google-Projekts ordentlich die Köpfe rauchen…

