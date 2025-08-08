Pixel 10 Pro: Googles neues Smartphone zeigt sich in voller Pracht – geleaktes Video zeigt wichtige Details

Google wird schon in wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die sich jetzt immer wieder bei Leakern zeigen und längst alle wichtigen Details von sich verraten haben. Jetzt gibt es erstmals offizielles Videomaterial vom Flaggschiff-Smartphone Pixel 10 Pro, das sich im durchgesickerten Bewegtbild von allen Seiten und mit vielen Details zeigt.



Die Pixel 10-Smartphones werden auch in diesem Jahr wieder als Viererpack auf den Markt starten, wobei es zum einen das Standardmodell gibt, gefolgt von zwei Pro-Flaggschiffen in normaler Größe und XL-Größe sowie natürlich dem Pixel 10 Pro Fold. Jetzt wurde ein offizielles Promovideo zum Pixel 10 Pro geleakt, das das neue Smartphone mit vielen Details zeigt. Es sind die typischen Nahaufnahmen des Google-Marketings, auf die so mancher interessierter Nutzer gewartet haben dürfte.

Viel Neues erfahren wir in dem Video nicht, aber das ist nicht überraschend. Erneut sehen wir das Smartphone in der Farbe Moonstone, die von Googles Marketing offenbar auf allen Kanälen gepusht werden soll. Das Video zeigt uns das Smartphone in voller Pracht von der Rückseite, gleitet weiter über die Buttons an den Seiten und zeigt anschließend die Kameraleiste noch einmal im Detail, die sich auch in diesem Jahr wieder leicht verändert hat.

Schlussendlich gibt es die Werbeaufnahme des Smartphones, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich sehr häufig zu sehen bekommen werden. Ähnliche Videos vom Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 gibt es bisher noch nicht, sie würden rein äußerlich aber auch fast dasselbe zeigen, sodass diese selbst für Leaker nicht ganz so interessant wären. Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für den 20. August und den Verkaufsstart der Smartphones für den 28. August.

» Pixel 10: Googles Smartphones zeigen sich in neuen Farben – Obsidian, Moonstone und Indigo (Galerie)

[Evan Blass @ Twitter]

