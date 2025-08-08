Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Google legt zum ersten Mal im sommerlich Monat August nach nach und hat kürzlich das neue Google System Update veröffentlicht. Auch diese Ausgabe bringt wieder eine Reihe von Neuerungen auf Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die erste Runde im sonnigen Monat August, die Verbesserungen rund um die Kontoverwaltung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Dienstprogramme sowie Wallet und die Play-Dienst im Gepäck haben. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im August 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.30 (08.04.2025) Kontoverwaltung [Auto] Wir haben den Onboarding- und Anmeldeprozess für Android Automotive verbessert. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion lässt sich jetzt für „Sperren per Fernzugriff“ eine optionale Sicherheitsfrage hinzufügen. Dienstprogramme [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich dienstprogrammbezogene Dienste.

[Smartphone] Sie können jetzt „Autofill mit Google“ in Gboard verwenden, um Anmeldedaten und Zahlungsinformationen schneller auszufüllen. Wallet [Smartphone, Wear] Mit diesem Update können Sie jetzt Google Wallet für Zugangsoptionen für Mehrfamilienhäuser nutzen.

[Smartphone] Mit dieser Funktion wird Pix-Nutzern in Brasilien beim kontaktlosen Bezahlen anhand eines Tons und einer Vibration bestätigt, dass eine Transaktion ausgeführt wurde.

[Smartphone] Mit diesem Update wird die Benutzeroberfläche von Google Wallet moderner und intuitiver.

