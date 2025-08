Pixel & Pixelsnap: Das ist Googles neues magnetisches Ladesystem – kabellos und ohne Hülle aufladen

Google baut das Ökosystem rund um die Pixel-Smartphones langsam, aber beständig, aus: Schon in diesem Monat dürfte man mit dem neuen Pixelsnap Ladesystem einen großen Schritt machen, der gleich zum Start aus mehreren Produkten bestehen kann. Es geht um ein Konkurrenzprodukt zu Apples MagSafe, das mit den Pixel 10-Smartphones erstmals ohne weiteres Zubehör nutzbar sein soll.



Google hat das Pixel-Ökosystem im Laufe der Zeit um weitere Smartphones erweitert, um die Pixel Buds-Kopfhörer, die Pixel Watch, in Zukunft um einen Pixel-Laptop und jetzt steht der Einstieg in den Markt der Ladelösungen an. Nachdem man in der Vergangenheit nur Ladekabel von Drittherstellern angeboten und mit dem Pixel Stand schon einige Ausflüge in diesen Bereich gewagt hat, geht es jetzt ernsthafter voran.

Pixelsnap kommt

Dank zahlreicher Leaks wissen wir bereits, dass Googles neue Produktgruppe die Bezeichnung Pixelsnap tragen wird. Dabei handelt es sich um ein magnetisches Ladesystem, das das Smartphone ohne Steckerverbindung kabellos aufladen wird. Wie der Name „Snap“ schon vermuten lässt, wird der Ladepuck seine Position dank eines Magnetsystems automatisch finden. Als Nutzer muss man es (vermutlich) nur ungefähr platzieren – so wie man das vielleicht von Apples MagSafe oder einer der zahlreichen Alternativen kennt.

Erst vor wenigen Tagen ist das erste Bild des neuen Ladepucks durchgesickert, das ihr auf obigem Foto sehen könnt. Das Design ist weder aufregend noch überraschend und zeigt, dass Google die bewährte Philosophie auch mit diesem Produkt fortführt und ein echtes Pixel-Accessoire bringt. Weil man das Rad nicht neu erfinden muss, kommt es zu einer sehr ähnlichen Form wie bei den Mitbewerbern.









Kommen mehrere Pixelsnap-Formen?

Zuletzt sind mehrere Pixelsnap-Produkte durchgesickert, wobei wir lediglich die Bezeichnungen ohne weitere Details kennen. Die Produktnamen sind zum Teil selbsterklärend, dennoch ist nicht gesagt, dass diese auch tatsächlich alle drei zum Start – oder überhaupt – auf den Markt kommen werden. Normale Ladekabel wird man wohl auch weiterhin ohne spezielle Produktbezeichnung anbieten.

Pixelsnap Charger: Das dürfte der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones sein, den ihr hier im Artikel seht

Das dürfte der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones sein, den ihr hier im Artikel seht Pixelsnap Ring Stand: Die Bezeichnung Stand deutet auf eine Befestigung für das Smartphone hin, mit dem dieses während des Aufladens aufrecht stehen kann. Ein Einsatz des Ambient Displays als Smart Display ist denkbar.

Die Bezeichnung Stand deutet auf eine Befestigung für das Smartphone hin, mit dem dieses während des Aufladens aufrecht stehen kann. Ein Einsatz des Ambient Displays als Smart Display ist denkbar. Pixelsnap Charger with Stand: Es ist unklar, worum es sich dabei handelt, denn rein namenstechnisch unterscheidet es sich kaum vom zweiten Produkt.

Pixel 10-Smartphones bringen Unterstützung

Mittlerweile ist bekannt, dass die Pixel 10-Smartphones die notwendigen Komponenten verbaut haben, um das Ladesystem ohne zusätzliches Zubehör zu unterstützen. Es kann also auch ohne Schutzhülle verwendet werden. Dennoch wird Google Schutzhüllen mit entsprechender Unterstützung anbieten – was interessanterweise auch bei Apple der Fall ist. Ob das Ladesystem mit speziellen Hüllen auch für Pixel 9, Pixel 8 und Co verfügbar sein wird, wissen wir noch nicht.

» Pixel 10-Smartphones: Neuer Leak zeigt die Geräte und die wichtigsten Spezifkationen (Akku, Kamera, Display)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.