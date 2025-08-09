Android: Google bringt neue Features für den Desktop – Action Corners und neue Touchpad-Optionen

Google wird schon sehr bald den Android-Desktopmodus für viele Nutzer starten, mit dem sich das mobile Betriebssystem auch auf großen Displays und mit alternativen Eingabemethoden verwenden lässt. In der aktuellen Canary-Version zeigen sich jetzt gleich zwei Neuerungen, mit denen man gezielt Verbesserungen für den Desktop vornehmen will: Touchpad-Optionen und Action Corners.



Schon in wenigen Wochen soll mit dem Start von Android 16 QPR1 der neue Desktopmodus starten, den wir euch hier im Blog schon mehrfach vorgestellt haben. Mit diesem lässt sich das Smartphone mit einem großen Display verbinden und das eigene Gerät in einer speziell angepassten Oberfläche verwenden. Es ist der erste Schritt, dem sicherlich noch viele weitere folgen werden. Aber Android wird nicht nur die aufgeblasene Oberfläche erhalten, sondern auch funktionell nachlegen, um den Nutzern eine möglichst starke Desktop-Erfahrung zu geben. Dazu sind in dieser Woche zwei neue Features aufgetaucht.

Neue Touchpad-Einstellungen

Die Touchpad-Einstellungen für Android werden ausgebaut. Diese sind schon seit längerer Zeit im Betriebssystem enthalten, auch wenn die allermeisten Android-Nutzer bisher noch niemals ein Touchpad verwendet haben dürften. Mit dem Desktop-Start kann und wird sich das ändern, sodass man auch diesen Bereich ausbaut. Es zeigen sich neue Einstellungsmöglichkeiten für das Drei-Finger-Tippen, das von Android abgefangen und mit bestimmten Aktionen belegt werden kann.

Insgesamt hat Android im Touchpad-Bereich damit einen Funktionsumfang erreicht, der anderen Desktop-Betriebssystemen ebenbürtig ist. Zu den weiteren Optionen gehören die Cursor-Geschwindigkeit, das Tippen unten rechts, das Drag & Drop, Optionen für Tippen und Klicken, die Auswahl der Sensibilität und vieles mehr.

» Alle Infos zu den neuen Android Touchpad-Einstellungen









Android bekommt Action Corners

Eine weitere Verbesserung im Bereich der Maus-Cursor-Touchpad-Bedienung hat sich ebenfalls in dieser Woche gezeigt: Android wird „Action Corners“ bekommen, deren Funktionalität sich schon aus der Bezeichnung beschreibt: Jede der vier Ecken des Displays wird zu einer Aktionsfläche, die bei Berührung mit dem Cursor aktiv wird. Man schiebt also als Nutzer per Maus oder Touchpad den Cursor in die Ecke und löst die damit verbundene Aktion aus.

Die Aktion kann von den Nutzern frei ausgewählt werden, wobei derzeit bei vier Ecken auch nur vier unterschiedliche Aktionen + eine Nicht-Aktion zur Verfügung stehen. Zu den Aktionen gehört der Wechsel zum Homescreen oder Desktop, der Aufruf der zuletzt geöffneten Apps, der Aufruf der Benachrichtigungen oder der Schnelleinstellungen.

» Alle Infos zu den neuen Android Action Corners

Letzte Aktualisierung am 2025-08-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.