Pixel Update: Umfangreiche Pixel 10- und Pixel Watch 4-Leaks, neue Navigation, das ist Pixelsnap und mehr

Zum Start in den zweiten heißen Sommermonat gab es wieder eine interessante Pixel-Woche, die uns dank zahlreicher Leaks viele neue Informationen zu den kommenden Produkten Pixel 10 und Pixel Watch 4 gebracht hat. Aber es gab auch Updates, Bugfixes und einiges mehr, worüber wir berichten konnten. Wie üblich schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die erste Pixel-Woche im August hat uns wenig überraschend sehr viele Informationen zu den Pixel 10-Smartphones gebracht, zur Pixel Watch 4, wir haben euch Pixelsnap und die Pixel Buds 2a gezeigt, über wichtige Updates berichtet und vieles mehr. Auch die Gemini-KI für perfekte Fotos spielte eine große Rolle. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist Googles Pixelsnap

Wir stellen euch Googles neue magnetische Ladelösung Pixelsnap ausführlich vor. Es handelt sich um eine Art Magsafe-Pendant, das aber sicherlich mit Google-eigenen Features ausgerüstet werden wird. Google dürfte diese in mehreren Versionen auf den Markt bringen, wobei es derzeit aber nur von einer Variante ein geleaktes Foto gibt.

» Das ist Googles neue magnetische Ladelösung Pixelsnap

Pixel Buds 2a zeigen sich

Die Pixel Buds 2a gehen im ganzen Wirbel rund um die Pixel 10-Smartphones und die Pixel Watch 4 etwas unter, aber werden ebenfalls schon am 20. August vorgestellt. Jetzt sind die smarten Kopfhörer in Leaks aufgetaucht und zeigen sich erstmals auf offiziellen Produktbildern. Interessanterweise mit einer Abwandlung bei der Ladeschale.

» Das sind Googles neue smarte Kopfhörer Pixel Buds 2a mit ANC









Google repariert die Pixel-Navigation

Google sorgt mit einem Update dafür, dass die Pixel-Smartphones bei allen Nutzern endlich wieder über eine gut funktionierende Navigation verfügen. Sowohl die Gestensteuerung als auch die Drei-Punkt-Tasten hatten zuletzt für zum Teil sehr schwere Probleme gesorgt.

» Update behebt die Probleme mit der Pixel-Navigation

Neue Gemini-KI für perfekte Fotos

Auf den Pixel 10-Smartphones soll eine neue KI Premiere feiern, die den Nutzern sowohl bei der Aufnahme von Fotos als auch bei der Bildbearbeitung helfen soll. Erstes soll Tipps während der Fotosession geben und Zweitens eine Bildbearbeitung per Sprachanweisungen ermöglichen. Die Grundsteine dafür wurden bereits mit der starken Gemini-Bilderkennung gelegt.

» Neue Gemini-KI soll Nutzern zu perfekten Fotos verhelfen

Viele neue Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Es gibt viele neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones, über die wir euch natürlich hier im Blog soweit wie möglich zeitnah informieren. Hier findet ihr einen ganzen Schwung an Leaks dieser Woche, die sowohl neue Specs als auch neue Fotos hervorbringen.

» Neue Fotos vom Pixel 10 in Frost

» Pixel 10 Pro Fold soll sich um sechs Wochen verschieben

» Pixel 10-Smartphones zeigen sich in einigen neuen Farben

» Pixel 10 Pro zeigt sich in voller Pracht

» Googles neues faltbares Smartphone Pixel 10 Pro Fold zeigt sich









Viele neue Infos zur Pixel Watch 4

Auch die Pixel Watch 4 ist umfangreich geleakt worden und wir haben euch natürlich sowohl die Smartwatch in allen Farben als auch ihre wichtigsten Spezifikationen und Stärken gezeigt. Untere anderem soll es wohl die erste für Gemini entwickelte Smartwatch sein. Allerdings gibt auch Informationen dazu, dass die Smartwatch wohl später starten soll und nicht vor Anfang Oktober auf den Markt kommt.

» Pixel Watch 4 zeigt sich in allen Farben

» Großer Leak verrät viele neue Pixel Watch 4-Infos

» Pixel Watch 4 soll sich um sechs Wochen verschieben

Pixel 9a jetzt zum Knallerpreis!

Wer sich ohnehin nicht für die Pixel 10-Smartphones interessiert, kann jetzt noch eine echte Knalleraktion mitnehmen: Nur wenige Tage bekommt ihr das Pixel 9a bei Amazon für nur 439 Euro. Bei sieben Jahren garantierter Updates, dutzenden Feature Drop-Versprechen sowie mit kostenloser Finanzierung, Eintauschbonus und auch noch 60 Tage Audible ist das eine unglaublich starke Aktion. Das solltet ihr nicht verpassen. Hier gibt es das Pixel 9a zum Knallerpreis.

» Amazon verkauft das Pixel 9a jetzt zum Knallerpreis mit 20 Prozent Rabatt

Letzte Aktualisierung am 2025-08-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.