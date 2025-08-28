Pixel Care+: Google startet neue Geräteschutzprogramm – deckt Reparaturen, Schäden und Verlust ab (USA)

Pünktlich zum Verkaufsstart der Pixel 10-Smartphones hat Google jetzt ein neues Geräteschutzprogramm angekündigt, das zunächst nur für US-Nutzer angeboten wird, aber dennoch sehr interessant klingt und euch nicht vorenthalten werden soll. Mit dem neuen Pixel Care+ haben alle Nutzer die Möglichkeit, ihr Smartphone direkt bei Google zu versichern, sodass im Schadensfall kein großer Aufwand und keine Kosten entstehen. Auch andere Google-Geräte könnten geschützt werden.



Google startet ein neues Geräteschutzprogramm für die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio. Nach den zuvor bereits getesteten Programmen Pixel Pass und „Preferred Care“ kommt nun Pixel Care+. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des letzten Programms, das noch mehr Schäden abdeckt, Verluste schnell ersetzt und den Nutzern durch einen monatlichen oder jährlichen Betrag mehr Sicherheit geben soll.

Mit Pixel Care+ bekommen die Nutzer eine erweiterte Garantie sowie einen unlimitierten (!) Schutz gegen Beschädigungen jeder Art. Sowohl der Displaytausch als auch der Akkutausch sind im Schadensfall vollkommen kostenlos. Auch größere Beschädigungen nach Ablauf der Garantie werden kostenlos repariert. Google setzt nur auf Originalteile aus eigenem Hause und lässt alle Geräte nach Möglichkeit von Google-Experten reparieren. Außerdem erhalten Nutzer einen priorisierten Support und sogar eine inkludierte Diebstahlversicherung.

Ich denke, man kann das als Rundum-Sorglos-Paket bezeichnen. Google spricht von einem „industry-leading“ Programm, das man den US-Nutzern jetzt anbietet. Wer sich dafür entscheidet, kann dieses Programm auch bis zu 60 Tage nach dem Kauf des Geräts abschließen. Man muss sagen, dass sich die Preise wirklich in Grenzen halten. Für 10 Dollar pro Monat seid ihr beim Pixel 10 dabei oder alternativ für 199 Dollar für zwei Jahre. Das ist nicht wenig Geld, aber wer das Glück in der Vergangenheit nicht unbedingt gepachtet hatte, wird sich damit vielleicht sicherer fühlen.

Eine Preisliste findet ihr in diesem Support-Dokument. Ob und wann das Ganze auch außerhalb der USA starten wird, ist noch nicht bekannt. Das Programm ist bereits das dritte seiner Art und wirkt ziemlich ausgereift. Gut möglich, dass wir es daher demnächst auch in Europa erhalten werden.

