Google Vids: Ganze Videopräsentationen per KI erstellen – Google öffnet die App jetzt für alle Nutzer (Videos)

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die Workspace-App Google Vids gestartet, die mit einem Mix aus Präsentationssoftware und KI-Videogenerator recht schnell populär geworden ist. Um auch allen Nutzern außerhalb des kostenpflichtigen Workspace-Universums die Möglichkeit zur Erstellung von KI-Videopräsentationen zu geben, wird die Plattform jetzt für alle Nutzer geöffnet.



Googles KI ist dank Geminis medialer Fähigkeiten äußerst gut aufgestellt und kann sowohl Bilder als auch Videos in kürzester Zeit erstellen – erst am Wochenende konntet ihr euch kostenlos von Gemini Veo 3 überzeugen. Jetzt wird die im vergangenen Jahr gestartete Plattform Google Vids für alle Nutzer freigeschaltet. Alle Nutzer haben nun die Möglichkeit, vollständige Videopräsentationen mit nur wenigen Schritten zu erstellen. Zum Erstellen muss lediglich ein Thema vorgegeben werden sowie alle Beschreibungen geliefert werden und für den Rest sorgt die KI.

Google Vids erstellt aus dem hochgeladenen Material ein Konzept, ein Storyboard, ein Grundgerüst für die Präsentation und in weiterer Folge auch die fix-fertige Präsentation in ihrer Gesamtheit. Die Nutzer können wie gewohnt an allen Stellen eingreifen, Inhalte verändern, an Stellschrauben drehen und mehr. So kann man sich von der App erst einmal ein Grundgerüst erstellen lassen und dann selbst für die Feinheiten sorgen bzw. darauf aufbauen.

In den unten eingebundenen Beispielvideos könnt ihr sehen, was mit der neuen App so alles möglich ist. Es beschränkt sich bei weitem nicht auf reine Bildabfolgen und schicke Animationen, sondern ihr könnt richtig aufwendige Präsentationen erstellen. Seit dieser Woche sind auch KI-generierte Avatare möglich, die als Präsentator verwendet werden. Inklusive Sprache, Mimik und sogar Lippensynchronisierung für die Texte. Probiert doch Google Vids einfach einmal aus oder schaut euch die folgenden Beispielvideos an.









