Pixel 10: Googles neue KI-Smartphones sind ab heute erhältlich! Das sind die starken KI-Funktionen (Galerie)

Google startet in die nächste Pixel-Generation! Nur wenige Tage nach der Präsentation sind die neuen Pixel 10-Smartphones ab heute im Handel erhältlich bzw. werden an alle Vorbesteller ausgeliefert. Um euren neuen täglichen Begleiter besser kennenzulernen, zeigen wir euch die wichtigsten neuen Funktionen und Möglichkeiten im schnellen Überblick.



Die Pixel 10-Smartphones sind da! Google gibt heute, acht Tage nach der Präsentation, den Startschuss für das Pixel 10, das Pixel 10 Pro sowie das Pixel 10 Pro XL. Wer sich für das neue Foldable interessiert oder auch eine Pixel Watch 4 oder die neuen Pixel Buds 2a mit in den Warenkorb gelegt hat, muss sich allerdings noch bis zum 9. Oktober gedulden. Die normalen Pixel 10-Geräte können hingegen ab heute ausprobiert werden.

Google bewirbt die Geräte auch in diesem Jahr wieder als KI-Smartphones unter dem Motto „ask more of your phone“ – ihr werdet also kaum um die Künstliche Intelligenz und ihre viele Helferlein herumkommen. Aber das ist vermutlich auch der Grund, warum ihr euch für das Smartphone entschieden habt. Wir geben euch in diesem Artikel einen schnellen Überblick über die magischen KI-Funktionen, die das Herzstück der diesjährigen Generation bilden.

Wer sich faktisch über die Smartphones und deren Hardware-Ausstattung sowie den neuen Tensor G5-SoC informieren möchte, findet im verlinkten Artikel alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones.

Magic Cue

Die Magic Cue-Funktionen auf den Pixel 10-Smartphones sind kleine Helferlein, die die Nutzer mit passenden Informationen und Funktionen versorgen sollen. So sollen die KI-Helferlein nach Informationen suchen, wenn der Nutzer sie benötigt. Ein Beispiel von Google zeigt, dass ein Freund nach einer Flugnummer fragt und die lokale Gemini-KI wird euch diese innerhalb weniger Sekunden zum Einfügen anbieten. Es erkennt die Frage, die Aufforderung nach einer Information, den Status als „Freund“ und nicht als Fremder, durchsucht automatisiert das GMail-Konto nach dem Ticket, extrahiert die Informationen und bietet sie zum Einfügen an.

Magic Cue kann auf einen ganzen Schwung an Google-Apps und deren Informationen zugreifen, sodass ihr praktisch alle bei Google abgelegten Informationen angeboten bekommen könnt. Eine vollständige Liste sowie weitere Beispiele findet ihr im verlinkten Artikel.

» Alle Infos zu den Magic Cue-Funktionen

Neue KI-Kamerafunktionen

Die Kamera ist auch bei dieser Generation wieder das Highlight und wird mit starken neuen KI-Funktionen versehen. Das Highlight im Highlight ist der Camera Coach. Diese Funktion wird bei der Aufnahme aktiv und gibt euch Tipps für das perfekte Motiv, noch bevor ihr abdrückt. Es fragt, worauf ihr euch konzentrieren möchtet – Landschaft, Person, Objekt oder Ähnliches. Dann wird es Tipps zum Abstand geben, zur Smartphone-Haltung, zum Zoomen und mehr. Befolgt ihr alle Tipps, soll laut der KI das perfekte Foto entstehen.

In ein ähnliches Horn stößt die verbesserte Guided Frame-Funktion mit Audio-Unterstützung für sehbehinderte Personen. Mit Auto Best Take wird das Pixel 10 das beste Gruppenmotiv bei vielen Personen heraussuchen oder eines erstellen. Dabei geht es darum, dass alle Personen in die Kamera schauen und lächeln. Schaut euch die weiteren Beispielvideos im verlinkten Artikel an.

» Das sind die neuen KI-Kamerafunktionen









Fotobearbeitung per Sprache

Die Google Fotos-App bietet einen neuen Gemini-Prompt, mit dem sich Bilder sehr einfach per Sprache oder Texteingabe bearbeiten lassen. Teilt Gemini einfach mit, was ihr am Foto verändern möchtet und die KI wird dies tun. Zum Einsatz kommt eine starke Bilderkennung mit echtem Verständnis und dann natürlich die generative KI zum Ausfüllen von Flächen, Einfügen von Objekten und mehr.

Nutzer können beispielsweise im Prompt eingeben, dass die Sonnenreflexion entfernt werden soll, dass das Foto optimal aufgehellt werden und der Himmel passend dazu mit schönen Wolken aufgewertet werden soll. Alles kann in einem Schwung angesagt und bearbeitet werden, sodass ihr innerhalb von Sekunden ein schönes Bild erhaltet, so wie ihr das im obigen Video sehen könnt. In einem weiteren Video im verlinkten Artikel ist zu sehen, wie ein altes Foto wieder zum Original umgewandelt wird.

» Das ist die neue Google Fotos-Bildbearbeitung

Tensor G5 ist ein Gamechanger

Die Grundlage für viele KI-Funktionen bildet auch der Tensor G5-SoC, der in diesem Jahr erstmals ein wirklicher Google-Chip ist. Denn man wechselt vom Partner Samsung zum Auftragsfertiger TSMC, sodass Google die volle Kontrolle übernimmt. Selbst in der ersten Generation spricht man schon von einem Gamechanger und begründet dies mit einer Reihe von Stärken, die wir euch im verlinkten Artikel ausführlich erklären.

Man spricht von einem Performance-Boost in Höhe von 35 Prozent, 60 Prozent mehr TPU sowie einer schnelleren, stärkeren und effizienteren KI. Gemini soll 2,6 Mal so schnell sein wie bisher. Die proaktiven KI-Funktionen sind nur durch den Tensor G5 möglich und auch die Kamera macht regen Gebrauch von dessen Power. Und um all das abzurunden, soll auch der Energieverbrauch gesunken und die Laufzeit der Smartphones damit auf bis zu 30 Stunden erhöht worden sein.

» Darum ist Googles neuer Tensor G5 ein Gamechanger









