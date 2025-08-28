Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Google legt zum letzten Mal im sommerlich Monat August für Smartphone-Nutzer nach und hat kürzlich das neue Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die vierte Runde im sonnigen Monat August, die Verbesserungen rund um die Kontoverwaltung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Dienstprogramme sowie Wallet und die Play-Dienst im Gepäck haben. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im August 2025:

Google Play services v25.33 (2025-08-25) Kontoverwaltung [Smartphone] Sie können jetzt Ihren Speicherplatz für Android von einem zentralen Ort aus verwalten. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Google Maps in ihren Apps. Google Play Store, Version 47.7 (25.08.2025) [Wear] Durch dieses Update werden jetzt auf den Detailseiten von Zifferblatt-Apps, die den Akku stark beanspruchen, entsprechende Warnhinweise angezeigt. Google Play-Dienste, Version 25.32 (18.08.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Durch dieses Update erhalten Sie jetzt auf Ihrem Gerät Benachrichtigungen, wenn der Speicherplatz fast oder vollständig aufgebraucht ist. So können Sie Ihren Google-Kontospeicherplatz einfacher verwalten. Geräteverbindung [PC, Smartphone] Mit der WLAN-Synchronisation können Sie vertrauenswürdige WLANs auf allen Ihren Geräten teilen und synchronisieren, um einfacher eine Verbindung herzustellen.

[Smartphone] Mit diesem Update für Quick Share wurden der neuen Landingpage separate Tabs für „Senden“ und „Empfangen“ hinzugefügt. Systemverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update wird die Seite zu Open-Source-Lizenzen aktualisiert. Dienstprogramme [Smartphone] Autofill-Nutzer in Japan können jetzt von erweiterten Sicherheitsfunktionen profitieren, wenn sie Kartendaten automatisch ausfüllen lassen. Google Play Store, Version 47.6 (18.08.2025) [Smartphone] Spiele, für die Sie sich vorregistriert haben, finden Sie jetzt nach der Installation in der Liste der zuletzt installierten Apps.

[Smartphone] Sie können jetzt sehen, welche Filme und Serien in Ihrer Region besonders angesagt sind.

[Smartphone] Sie können jetzt festlegen, dass Spiele, für die Sie sich vorregistriert haben, automatisch über eine mobile Datenverbindung installiert werden. Google Play-Dienste, Version 25.31 (11.08.2025) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Google Maps in ihren Apps. Geräteverbindung [Auto] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen. Systemverwaltung [Smartphone, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten, die die Verbindungsoptionen verbessern.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes. Dienstprogramme [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet.

[Smartphone] Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, werden Sie jetzt gefragt, ob Sie Ihr Pix-Konto in Wallet hinzufügen möchten.

Google Play Store, Version 47.6 (11.08.2025) [Smartphone] Oben auf dem Tab „Apps“ wurde ein neues vorgestelltes Format hinzugefügt.

Google Play-Dienste, Version 25.30 (08.04.2025) Kontoverwaltung [Auto] Wir haben den Onboarding- und Anmeldeprozess für Android Automotive verbessert.

Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion lässt sich jetzt für „Sperren per Fernzugriff“ eine optionale Sicherheitsfrage hinzufügen.

Dienstprogramme [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich dienstprogrammbezogene Dienste.



[Smartphone] Sie können jetzt „Autofill mit Google“ in Gboard verwenden, um Anmeldedaten und Zahlungsinformationen schneller auszufüllen.

Wallet [Smartphone, Wear] Mit diesem Update können Sie jetzt Google Wallet für Zugangsoptionen für Mehrfamilienhäuser nutzen.



[Smartphone] Mit dieser Funktion wird Pix-Nutzern in Brasilien beim kontaktlosen Bezahlen anhand eines Tons und einer Vibration bestätigt, dass eine Transaktion ausgeführt wurde.



[Smartphone] Mit diesem Update wird die Benutzeroberfläche von Google Wallet moderner und intuitiver.

