Android: Google Play Store erhält Autostart-Funktion – kann Apps nach abgeschlossener Installation starten

Der Google Play Store ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle auf der Suche nach Apps. Nicht wenige Nutzer dürften auch mal einen Schwung größerer Anwendungen herunterladen und diese vielleicht schon kurz darauf wieder vergessen. Das weiß man auch bei Google und führt jetzt einen optionalen Autostart ein, der sehr praktisch sein kann.



Das kennen sicherlich viele Nutzer: Man installiert auf der Suche nach Anwendungen gleich einen ganzen Schwung und wird die eine oder andere davon niemals ausprobieren. Vielleicht ladet ihr aber auch eine sehr große Anwendung/Spiel und vergesst den Start nach dem langen Download. Bei Google Play ist man sich diesem Problem bewusst und hat in den letzten Monaten immer wieder neue Funktionen ausprobiert, die das parallele Herunterladen bequemer machen sollen.

Jetzt startet eine neue Funktion, die euch den Start einer installierten Anwendung nicht mehr vergessen lässt: Die selbsterklärende Funktion Auto-open tut das, was der Name vermuten lässt. Direkt nach dem Abschluss der Installation wird der Google Play Store versuchenk, die Anwendung zu starten. Das kann sowohl praktisch als auch ablenkend sein – gerade bei etwas längeren Downloads. Um die Nutzer nicht überraschend aus ihrer aktuellen Anwendung zu reißen, gibt es einen Countdown.

Der Google Play Store informiert über den geplanten Start der App und lässt einen 5-Sekunden-Countdown laufen. Diesen kann man einfach ablaufen lassen und die App starten. Ihr könnt den Start aber auch direkt durchführen oder den Start abbrechen. Entscheidet ihr euch für Zweites, ist das Auto-open verflogen und wird auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr versucht.

Die neue Funktion wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte daher im Laufe der kommenden Tage bei euch ankommen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobieren können, aber es wäre sicherlich spannend, wenn man dieses Feature für einen ganzen Schwung von schlanken Apps aktiviert… 🙂

