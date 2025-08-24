Pixel 10-Smartphones: Jetzt starke Schutzhüllen sichern – mit schickem Magnet, garantiert stoßfest und günstig

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die schon in wenigen Tagen in den Händen der glücklichen Vorbesteller sein werden. Wer eines der neuen Smartphones bereits bestellt hat oder dies in Kürze tun möchte, sollte auch eine passende Pixel 10-Schutzhülle nicht vergessen, um lange Zeit Freude mit dem neuen Google-Gerät zu haben.



Viele Smartphone-Nutzer schwören auf eine Schutzhülle. Was noch vor einigen Jahren als eher lästig empfunden wurde, ist heute auch aufgrund des Smartphone-Äußeren praktisch eine Notwendigkeit: Sehr schlanke Geräte, glatte Rückseiten und vor allem die herausstehenden Kameras sorgen dafür, dass die Geräte sich ohne eine Hülle fast schon nackt und nicht ganz so komfortabel anfühlen. Das gilt natürlich auch für die neuen Pixel 10-Smartphones.

Google hat einen Schwung neuer eigener Schutzhüllen veröffentlicht, verkauft diese aber zu einem stolzen Preis, obwohl kein echter Mehrwert geboten wird. Hier kommen die neuen Tauri Schutzhüllen für die Pixel 10-Smartphones ins Spiel, die nicht nur eine sehr hohe Qualität bieten, sondern vor allem ihre Hauptaufgabe bei zahlreichen anderen Geräten seit vielen Jahren zuverlässig erfühlen: Das Smartphone bei einem Sturz schützen, vor Kratzern bewahren und ähnliche Unfälle abfedern.

Der Hersteller wirbt mit einem „Fallschutz in Militärqualität“ und tatsächlich haben Tests der letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass das kein leeres Versprechen ist. Viel besser könnt ihr euer Smartphone nicht mehr schützen und dennoch komfortabel nutzen. Man spricht von „raffinierter Zähigkeit, eingehüllt in Geschmeidigkeit“. Schaut euch die Schutzhüllen einmal an.

Die Schutzhüllen bieten aber nicht nur Schutz vor Beschädigungen, sondern haben noch weitere Funktionen: In der magnetischen Variante ist zusätzlich ein MagSafe-Magnet für das schnelle Aufladen integriert, sodass ihr auch Googles neues Pixelsnap-System oder eine andere Ladelösung verwenden könnt. Der Magnet ist aber auch stark genug, um das Smartphone an anderer Stelle zu befestigen, so wie ihr das in den obigen Infografiken sehen könnt.

Die TAURI-Schutzhüllen sind in mehreren Varianten verfügbar, einmal mit und einmal ohne Magnet. Ich empfehle euch die Magnet-Variante, die nicht nur schick aussieht, sondern eben auch ihre Zusatzfunktionen bietet und dabei auch nur zwei Euro mehr kostet. Und das bei einem Verkaufspreis von gerade einmal 13 Euro für alle Varianten – da könnt ihr nicht viel falsch machen und seid mit dem Smartphone sowohl in puncto Komfort als auch Schutz auf der sicheren Seite. Und wer sich für eine transparente Variante entscheidet, bekommt auch noch das Versprechen des Herstellers, dass diese nicht vergilben und auch nach vielen Monaten noch schick wie am ersten Tag aussehen wird.

Und wer kein Pixel 10 kaufen möchte, bekommt diese Hüllen natürlich auch für die Pixel 9- oder Pixel 8-Smartphones bzw. für die Geräte anderer Hersteller – schaut mal im Shop vorbei.

