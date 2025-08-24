Werbeblocker in Deutschland vor dem Aus? Warum ein Werbeblocker-Verbot auch positiv sein kann (Meinung)

Sollte ein derzeit laufendes Verfahren bei der aktuellen Tendenz bleiben, könnte es schon bald ein Werbeblocker-Verbot in Deutschland geben. Was aktuell noch unglaubwürdig klingt, ist tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten und könnte große Auswirkungen auf das gesamte deutsche und mutmaßlich später auch europäische Web haben. Selbst für die Nutzer könnte das langfristig eine gute Sache sein.



Der Einsatz von Werbeblocker gehört heute bei vielen Nutzern schon zum guten Ton und ist eine absolute Selbstverständlichkeit, um sich die lästige Werbung vom Hals zu halten. Aus Nutzersicht verständlich, doch als Webmaster oder Content-Creator sieht man das naturgemäß ein wenig anders und hatte es unter anderem wegen der Werbeblocker (aber nicht nur) in den letzten Jahren nicht leicht. Für mich als Blogger ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich keinen Werbeblocker einsetze, nirgendwo. Dass das die meisten Nutzer anders sehen, ist mir bewusst.

Sollte ein aktuell in Deutschland laufendes Verfahren bei der aktuellen Tendenz bleiben, dass Werbeblocker eine Manipulation darstellen und gegen das Urheberrecht verstoßen, könnte es in dieser Branche in Deutschland sehr schnell ganz dunkel werden. Es steht ein absolutes Werbeblocker-Verbot im Raum, das gar nicht so unrealistisch erscheint. Und wenn Deutschland vorprescht, wäre es mit Sicherheit nur eine Frage von Tagen, bis in anderen europäischen Ländern ähnliche Bemühungen starten und die gesamte Blocker-Szene ins Wanken gerät.

Die erste Reaktion wäre wohl Folgende: Die Webmaster jubeln und die Nutzer sind stinksauer – absolut logisch und nachvollziehbar. Einige Hartgesottene würden mit technischer Raffinesse weiterhin Blocker einsetzen, aber umgelegt auf die Masse der Nutzer ist deren Anzahl so gering, dass das keine große Rolle spielt. Das hat sich zuletzt auch an der Umsatz-Explosion bei YouTube gezeigt. Aber wie würde sich das Web verändern, wenn es tatsächlich ohne Werbeblocker auskommen müsste?









Ich denke, dass ein Aus der Werbeblocker eine tech-historische Chance wäre. Große Webseiten und Content-Creator und Werbenetzwerke müssten Initiativen starten, um die Anzahl der Werbeplatzierungen massiv einzudämpfen – möglichst zeitgleich mit dem Aus der Blocker. Wenn plötzlich Millionen neue Nutzer Werbeanzeigen sehen, die vorher blockiert wurden, wäre das auch gar nicht anders möglich – denn woher sollten die zusätzlichen Anzeigen auf einmal kommen? Nur weil es mehr „Empfänger“ gibt, ist der Markt nicht plötzlich sehr viel größer. Daher wäre es eine einmalige Chance, sich auf dezentere Werbung zu einigen.

Es gab Zeiten, in denen war Werbung dezent – auch wegen Google AdSense. Doch dann kamen die ersten Werbeblocker, die View- und Klickraten der Webmaster brachen ein und sie reagierten darauf mit mehr Werbung. Das Mehr an Werbung trieb noch mehr Nutzer zu den Blockern, woraufhin es noch mehr Werbung gab. Ein Teufelskreis ohne Entrinnen. Ein Verbot der Blocker kann diesen durchbrechen und alle Beteiligten sollten ein sehr großes Interesse daran haben, dass dieser nicht von vorn beginnt.

Google als einer der größten Akteure im Web könnte so etwas federführend organisieren. Man hat schon vor Jahren die Coalition for better Ads gegründet, die allerdings zu spät kam. Die Organisation besteht nach wie vor und in einer solchen Situation würde sie gebraucht werden. Denn auch wenn die Werbeblocker-Nutzer auf die Barrikaden gehen, muss ihnen dennoch bewusst sein, dass die aktuelle Situation nicht gut ist. Man will keine Werbung, man will keine Paywalls, aber dennoch stets aktuelle und qualitative Inhalte. Das kann nicht funktionieren.

» Google sperrt jetzt viele Werbeblocker-Nutzer aus – wieso sollte auch alles kostenlos sein? (Meinung)

» Werden Werbeblocker in Deutschland verboten? Mozilla warnt vor weitreichenden Konsequenzen des Verfahrens

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.