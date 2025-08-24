NotebookLM: Vom Geheimtipp zum starken KI-Tool – so ist Googles praktische Gemini-App entstanden (Galerie)

Google hat ein großes Produkt-Portfolio, das im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen und auch untereinander verschmolzen ist, wobei viele Apps schon mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel haben. Zu den erfolgreichsten Neustarts gehört ohne Frage NotebookLM, das innerhalb kürzester Zeit zum heimlichen Star der KI-Ambitionen geworden ist. Jetzt blickt man auf die Anfänge zurück und gibt interessante Einblicke in die Entwicklung.



Die Dokumentplattform NotebookLM gehört zu den jüngeren Google-Produkten, die noch gar nicht so lange am Markt sind, aber dennoch bereits unglaubliche Fortschritte vorweisen können. Was als eine Art erweiterte Gemini-Demo gestartet ist, ist heute ein mächtiges Produkt zur Analyse von Dokumente und Informationsquellen aller Art. Ich hatte das Tool hier im Blog schon im vergangenen Jahr als echten Geheimtipp bezeichnet. Mit Ausnahme der Tatsache, dass es immer mehr Menschen bekannt ist, gilt das auch heute noch.

Die Entwicklung von NotebookLM hat erst Mitte 2022 begonnen, als ein kleines Team innerhalb von Google Labs eine einfache Idee hatte: Eine App, die die Stärken der neuen KI-Modelle dafür verwendet, große Informationsmengen auszuwerten und den Nutzern bei Research, Brainstorming und Faktensuche zur Seite steht. Angekündigt wurde es schon ein halbes Jahr später erstmals als Project Tailwind – wir hatten hier im Blog darüber berichtet.

Die erste Version, von der ihr im Folgenden einen Screenshot der damaligen Ankündigung seht, wurde tatsächlich innerhalb von nur sechs Wochen entwickelt. Das Team bestand aus fünf Personen, die nur einen Teil ihrer Arbeitszeit für das Projekt verwendet hatten. Also für Konzernverhältnisse ein echter Schnellschuss, der den Grundstein für ein großes und ambitioniertes Produkt gelegt hat.









Die Grundidee ist nach wie vor dieselbe, doch die mittlerweile zur Verfügung stehenden Werkzeuge hätte man sich noch vor zwei Jahren kaum ausmalen können: Umfangreiche Informationsauswerten, die KI sucht sich selbst Quellen im Internet, die sehr erfolgreiche Audio Overviews Podcast-Funktion sowie die erst vor wenigen Tagen gestarteten Video Overviews. Man kann das alles als KI-Spielwiese betrachten, es aber auch sehr sinnvoll und mit enormer Zeitersparnis einsetzen.

Einer der Gründe für den Erfolg von NotebookLM ist die Einfachheit des Erstellungsprozesses. Man hat all diese interessanten Quellen vor sich und muss nicht lange überlegen, was man daraus macht. Man kann einfach alles, was man vor sich hat, in etwas verwandeln, das noch hilfreicher zum Lernen und Verstehen ist.

Tatsächlich ist NotebookLM auch Google-intern schon weit verbreitet: Mehrere Zehntausend Googler sollen das Tool monatlich nutzen und von Meeting-Notizen bis zu umfangreichen Dokumenten vieles zusammenfassen und sich einen Überblick verschaffen.

