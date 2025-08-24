Pixel Buds: Googles smarte Kopfhörer erhalten starke Updates – ANC, Spatial Audio, Kopfgesten und mehr

Google hat in dieser Woche gezeigt, dass auch die smarten Kopfhörer noch längst nicht zu Ende entwickelt sind und große Fortschritte machen können: Neben der Vorstellung der Google Pixel Buds 2a gab es auch ein Feature Drop-Update für die Google Pixel Buds Pro 2. Und die wichtigsten Neuerungen kommen sogar ganz ohne Gemini-KI aus.



Smarte Kopfhörer sind mittlerweile weit verbreitet und ein praktisches Gadget, gelten aber dennoch eher als langweilige Geräteklasse, die selbst bei aktiver Nutzung (Musikhören, Telefonieren,…) eher beiläufig verwendet werden. Doch Google hat in dieser Woche gezeigt, dass dieser Bereich noch längst nicht auf seinem Zenit ist. Sowohl die neuen Pixel Buds 2a als auch das Update für die Pixel Buds Pro 2 wissen zu gefallen.

Pixel Buds 2a bringen starke Features in den Budget-Bereich

Google hat in dieser Woche die Pixel Buds 2a vorgestellt, die gleich zwei starke Features in die Budget-Linie bringen, die in dieser bisher undenkbar waren: Es zieht ein Active Noise Cancelling ein, das Umgebungsgeräusche herausfiltern bzw. mit Gegengeräuschen begegnen kann. Außerdem bringt man den Spatial Audio-Raumklang in die smarten Kopfhörer. Alles angetrieben vom neuen Tensor A1-SoC.

Vermutlich sind es vor allem diese Features, die die Nutzer bisher zum Pro-Modell greifen ließen. Jetzt darf es dann auch mal die günstige a-Serie sein, die schon jetzt zum Preis von 149 Euro vorbestellt werden kann.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Starke neue Funktionen für die Pixel Buds Pro 2

Damit die Pixel Buds 2a nicht das letztjährige Pro-Modell überflügeln, spendiert man diesem ein Pixel Feature Drop: Das Active Noise Cancelling wird um eine neue Adaptive Audio-Funktion erweitert, die bei lauten Umgebungsgeräuschen auch die Lautstärke der Kopfhörer anpasst. Man befindet sich damit irgendwo zwischen ANC und dem Transparenzmodus. Außerdem bringt man eine Loud Noise Protection mit, die dafür sorgt, dass sehr laute Umgebungsgeräusche nur gedämpft durchgelassen werden.

Um die Gemini-KI komfortabel nutzen zu können, gibt es eine Stimmenpriorisierung, die auch dann eine Konversation ermöglicht, wenn man sich in Menschenmengen oder vor einem Fernseher befindet. Als letzte Neuerung gibt es zusätzliche Gesten, die durch ein Nicken die Annahme und durch ein Kopfschütteln das Ablehnen eines Telefonats ermöglichen. Und als letzte Neuerung, die bestehenden Nutzern nicht viel bringt, gibt es noch die neue Farbe Moonstone. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Infos zum Pixel Buds Pro 2 Feature Drop.

