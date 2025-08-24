Pixel Watch 4: Googles starke neue Smartwatch – mehr Power, größeres Display, mehr Akku und Reparierbarkeit

Google hat am Mittwoch die Pixel Watch 4 vorgestellt, die sich rein äußerlich zwar kaum von ihren Vorgängern unterscheidet, aber dennoch große Verbesserungen im Gepäck hat. Wir zeigen euch die wichtigsten Stärken der ersten KI-Smartwatch, bei der sowohl der sichtbare Displaybereich als auch der Akku und die Rechenpower größere Fortschritte machen. Auch die Reparierbarkeit ist endlich gegeben.



Wir haben euch die neue Pixel Watch 4 bereits ausführlich kurz nach der Präsentation vorgestellt, daher wollen wir uns in diesem Beitrag auf die wichtigsten Stärken und Fortschritte konzentrieren.

Nutzbarer Displaybereich wird größer

Auch in der Pixel Watch 4 kommt jetzt ein von Google entwickeltes „Actua Display“ zum Einsatz, das durch seine einzigartige Wölbung den aktiven Bereich um 10 Prozent vergrößert. Es passen also mehr Informationen an das Handgelenk, ohne dass das Display größer werden musste. Man spricht von einem „randlosen Design“ mit 16 Prozent schmaleren Glasrand. Außerdem ist das Display um 50 Prozent heller, sodass ihr auch bei direkter Sonneneinstrahlung alles erkennen könnt.

Mehr Rechenleistung

Zwar kommt in dieser Generation noch kein Tensor-SoC zum Einsatz, aber dennoch konnte Google auch bei der Rechenpower Fortschritte machen: Es kommt der neue Snapdragon W5 Gen 2 zum Einsatz, die auf einen Google-eigenen ML-Coprozessor setzt und dadurch um ganze 25 Prozent an Performance zu legen konnte. Und das nach offiziellen Angaben bei halbem Stromverbrauch. Das bringt uns dann auch gleich zum nächsten Punkt.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Neues Ladesystem bringt Akku-Boost

Google bringt ein neues Pin-basiertes Ladesystem auf die Pixel Watch 4, dessen physische Anschlüsse an der Seite montiert sind. Zum einen konnte man die Akkulaufzeit um 25 Prozent erhöhen (siehe vorheriger Punkt), zum anderen aber auch die Ladegeschwindigkeit nach oben drehen. Die Smartwatch wird jetzt um 25 Prozent schneller geladen. Innerhalb von nur 15 Minuten kommt ihr von 0 auf 50 Prozent.

Die Akkulaufzeit liegt beim 41mm-Modell jetzt bei 30 Stunden, bei der größeren Variante gar bei 40 Stunden. Aktiviert ihr den Energiesparmodus, erreicht ihr mit dem kleineren Modell zwei Tage und mit der großen 45mm-Variante ganze drei Tage.

Reparierbarkeit

Darauf haben viele Pixel Watch-Fans gehofft! Die Pixel Watch 4 lässt sich erstmals reparieren. Das bedeutet, dass sich sowohl der Akku als auch das Display als größte Verschleißteile austauschen lassen. Wir haben euch bereits alle Infos zur Reparierbarkeit der Pixel Watch 4 zusammengefasst. Aber auch die Langlebigkeit wurde durch ein stärkeres Gorilla Glass-Display verbessert, durch ein Gehäuse mit Aluminium aus der Raumfahrt sowie einer Wasserbeständigkeit bis zu einer Tiefe von 50 Metern.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Google-Blog]