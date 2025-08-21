Pixel Buds Pro 2: Feature Drop bringt neue Funktionen auf die smarten Kopfhörer + neue Farbe Moonstone

Google hat gestern Abend die neuen Pixel Buds 2a vorgestellt, die einen ganzen Schwung neuer Funktionen in die Budget-Linie bringen, die man in dieser eigentlich nicht erwartet hätte. Aber auch Besitzer der Pixel Buds Pro 2 gehen nicht leer aus, denn Google hat ein Feature Drop veröffentlicht, das die bestehenden Möglichkeiten der smarten Kopfhörer um viele neue adaptive Möglichkeiten und eine erweiterte Gestensteuerung ausbaut.



Viele Besitzer der Pixel Buds Pro 2 könnten gestern neidisch auf die Pixel Buds 2a geschaut haben, denn Google bringt starke Features wie das Active Noise Cancelling oder Spatial Audio und sogar den Tensor-SoC in die Budget-Serie. Das war zuvor aus Kostengründen nicht möglich, sodass sich einige Nutzer gefragt haben dürften, warum sie eigentlich zur Premium-Linie gegriffen haben. Jetzt gibt Google die Antwort in Form eines Pixel Buds Feature Drop.

Adaptive Audio

Die Pixel Buds Pro 2 erhalten jetzt eine neue Adaptive Audio-Funktion, die sich automatisch an den Lautstärkepegel der Umgebung anpasst. Sollte es in der Umgebung sehr laut sein und das Active-Noise-Cancelling an seine Grenzen stoßen, werden die smarten Kopfhörer die Lautstärke erhöhen. Das Feature positioniert sich zwischen ANC und dem Transparenzmodus.

Loud Noisce Protection

Ein neuer Lärmschutz der Pixel Buds Pro 2 dämpft plötzliche laute Geräusche. Als Beispiel nennt man Sirenen bei maximaler Lautstärke, die nur in gedämpfter Form an die Ohren weitergegeben werden.

Stimmenpriorisierung

Die Pixel Buds Pro 2 können jetzt die Stimme des Trägers priorisieren. Selbst mit lauten Hintergrundgeräuschen oder Gesprächen von Menschen oder Fernseher im Hintergrund ist es jederzeit möglich, mit Gemini in einer normalen Lautstärke zu sprechen und entsprechende Anweisungen zu geben.

Neue Gesten für Telefonate

Dank der integrierten Beschleunigungssensoren kommen jetzt zwei neue Gesten zu den Pixel Buds Pro 2: Durch ein einfaches Nicken könnt ihr jetzt Anrufe annehmen oder durch ein Kopfschütteln einen eingehenden Anruf ablehnen. Es muss sich zeigen, wie sensitiv diese Funktion ist und wie gut sich das in den Alltag integrieren lässt, ohne versehentliche Aktionen auszulösen.

Neue Farbe: Moonstone

Die letzte Neuerung kommt leider nicht per Update: Google bringt die Pixel Buds Pro 2 ab dem 28. August auch in der Farbe Moonstone auf den Markt, die für die zehnte Pixel-Generation steht und sowohl für die Smartphones als auch die neue Pixel Watch 4 verfügbar ist.

