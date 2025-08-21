Gemini Live: Viele neue Funktionen starten jetzt für alle Nutzer – Tipps am Display und Google-Apps (Videos)

Zu einem echten Pixel-Event gehören mittlerweile auch KI-Verbesserungen und so hat Google gestern Abend ein großes Update für Gemini Live angekündigt, das viele Neuerungen auf die Smartphones der Nutzer bringt. Als Highlight startet man jetzt die On-Screen Guidance, die hilfreiche Tipps und Informationen direkt in das Livebild bringen kann. Damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.



Mit Gemini Live hat Google ein starkes KI-Tool im Gepäck, das sowohl eine permanente Konversation ermöglicht als auch den Zugriff auf den Displayinhalt und das Kamerabild. Dadurch lässt sich mit Gemini in fast-natürlicher Umgebung kommunizieren, so als wenn es in Persona anwesend wäre. Schon seit längerer Zeit lassen sich Fragen zum Inhalt des Kamerabildes stellen und jetzt bringt man die neuen „On-Screen Guidances“.

Hilfreiche Informationen auf dem Display

Mit den neuen On-Screen Guidance können Nutzer jetzt hilfreiche Informationen direkt im Kamerabild erhalten. In den Beispielen sheht ihr, wie Gemini euch ein alternatives Gewürz empfiehlt oder wie es Werkzeuge erkennt und markiert. Als weiteres Beispiel wird erklärt, dass Gemini euch die passenden Schuhe zu eurem Outfit vorschlagen kann, wenn ihr ein kurzes Video von euch selbst freigebt. All diese Neuerungen starten ab dem 28. August auf den Pixel 10-Smartphones und noch in dieser Woche für alle Android-Nutzer.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Mehr Google-Apps in Gemini Live einbinden

Gemini Live kann jetzt auf noch mehr Google-Apps zugreifen, um das Gesprächserlebnis zu verbessern. So könnt ihr etwa während eines Gesprächs darum bitten, dass Gemini Live einen Eintrag im Google Kalender oder Google Tasks erstellt, ohne das aktuelle Konversationsthema vollständig unterbrechen zu müssen. Ähnliches ist auch mit einem Eintrag in den Listen von Google Keep möglich. Zusätzlich zu diesen Apps startet in Kürze die Integration der Apps „Nachrichten“, „Telefon“ und „Uhr“ sowie eine erweiterte Version von Google Maps.

Wenn ihr beispielsweise mit Gemini Live Ideen für Geburtstagsgeschenke für eure Mutter sammeln und das perfekte Geschenk gefunden habt, könnt ihr ohne zu zögern sagen: „… das ist es! Ruf Papa an, damit ich ihn bitten kann, es abzuholen.“

Das Gleiche gilt auch unterwegs. Stellt euch vor, ihr sprecht mit Gemini, um die schnellste U-Bahn-Route zu finden. Wenn ihr jetzt merkt, dass das sehr knapp wird, könnt ihr einfach sagen: „Diese Route sieht gut aus. Schicke Alex jetzt eine Nachricht, dass ich etwa 10 Minuten zu spät bin.“ Gemini kann den Text verfassen, und ihr könnt euch wieder der Navigation zuwenden.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.