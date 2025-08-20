Android 16: Google veröffentlicht nächste Feature Drop-Version für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 1 ist da

Google macht heute Abend auch mit Android den nächsten Schritt, noch bevor man den aktuellen zu Ende gegangen ist: Vor wenigen Minuten wurden die neue Android 16 QPR2 Beta 1 veröffentlicht und damit das nächste Kapitel vom Betriebssystem aufgeschlagen. Die neue Beta kann ab sofort von allen interessierten Pixel-Nutzern heruntergeladen und ausprobiert werden.



Google macht schon wieder den übernächsten Schritt vor dem nächsten, aber das kennen wir von Android schon seit längerer Zeit. Noch vor dem Release von Android 16 QPR1 hat man jetzt die Android 16 QPR2 Beta 1 veröffentlicht – also die neue Feature Drop-Version, die uns in den nächsten drei Monaten begleiten wird. Anfang September erwarten wir den Release der QPR1 und die QPR2 begleitet uns dementsprechend bis in die Weihnachtszeit.

Die Android 16 QPR2 Beta 1 führt Verbesserungen an der Benutzeroberfläche des Systems, der Benutzererfahrung und der Zugänglichkeit ein, von Themenänderungen über die Eingabeverarbeitung bis hin zu neuen APIs für adaptive Apps. Neu ist eine erweiterte Option für ein dunkles Design. Wenn diese Option vom Benutzer aktiviert wird, invertiert das System die Benutzeroberfläche von Apps, die trotz Auswahl des dunklen Designs hell erscheinen, intelligent.

Eine kleine Neuerung für App-Entwickler: Android 16 QPR2 kann automatisch ein themenbezogenes Symbol für Apps generieren, wenn die Entwickler kein eigenes bereitstellen. Das System wendet einen Farbfilteralgorithmus auf das vorhandene Launcher-Symbol an, um es in einem monochromen Stil darzustellen und es so in das vom Benutzer gewählte Design zu integrieren.

Die Android 16 QPR2 Beta 1 mit dem August-Sicherheitspatch kann ab sofort auf alle Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten (und bald zehnten) Generation heruntergeladen und installiert werden. Auch für das Pixel Tablet und das erste Pixel Fold steht die neue Version bereit. Wer sich noch in der Android 16 Beta befindet, wird in Kürze automatisch die neue QPR2 Beta 1 angeboten bekommen. Wer dem nun entfliehen möchte, kann das Update einfach ablehnen und in den nächsten Tagen auf die stabile Version von Android 16 QPR1 warten.

