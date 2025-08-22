Gemini Update: Start im Smart Home, neue Apps, neuer Smart Speaker, Gboard, Google Docs, TV und mehr

Und schon wieder geht eine Gemini-Woche im August vorüber, die uns überraschend viele Neuerungen rund um das KI-Modell und dessen Ableger gebracht hat. So hat Google den Smart Home-Start angekündigt, einen neuen Smart Speaker gezeigt, Gemini in weitere Apps integriert und vieles mehr. Wir haben euch wie üblich zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Die Gemini-Entwickler sind weiterhin sehr fleißig und haben sich die Sommerpause nicht anmerken lassen, denn es wurden in dieser Woche viele große Ankündigungen rund um das Smart Home, die Integration in andere Apps, rund um Gemini Live und mehr gemacht. Außerdem berichten wir über Google TV, die Gemini-Medien und mehr. Die vergangene Woche war wieder gut gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Wird Google TV durch Gemini ersetzt?

Die beiden Produkte Gemini und YouTube hätten gemeinsam das Potenzial, die Smart TV-Plattform Google TV zu ersetzen. Beide Produkte entwickeln sich in diese Richtung, werden immer tiefer integriert und die aktuelle Schwäche von Google TV würde eine solche Entscheidung vielleicht noch begünstigen. Klingt abenteuerlich, ist aber schon heute gar nicht mehr so weit weg.

» Gemini und YouTube könnten Google TV ersetzen

Gemini ist im Medienbereich sehr stark

Gemini ist im Medienbereich enorm stark aufgestellt und hat sich damit fast schon ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut. Das reicht von starken Bildgeneratoren und Videogeneratoren bis zu Filmgeneratoren, Podcast-Funktionen, Übersetzungen, Sprachen, Bilderkennungen bis hin zu virtuellen Welten. Viel mehr geht eigentlich gar nicht und mittlerweile greift alles so sehr zusammen, dass es kaum schlagbar ist.

» Google ist mit Gemini sehr stark aufgestellt









Ersetzt Gemini die Google Websuche?

Kill your own cash cow, das gilt sogar für die Google Websuche. Schon seit längerer Zeit ist Gemini mit dem KI-Modus auf dem Weg, die Google Websuche zu verdrängen und langfristig vielleicht auch zu ersetzen. Die enorme Annäherung der Startseiten zeigt, dass diese Entwicklung schon sehr bald richtig Fahrt aufnehmen könnte.

» Google schafft sich selbst als Suchmaschine ab

Wichtige Gemini-Updates

Google hat wichtige Gemini-Updates im Gepäck, über die ihr euch informieren solltet. Es geht darum, dass die Uploads verändert werden, der Zugriff auf die von euch hochgeladenen Dateien, der Abruf und auch das Ablegen von Aktivitäten. Hier findet ihr alle Details zu den kommenden oder zum Teil schon aktiven Änderungen.

» Google kündigt wichtige Gemini-Updates an

Gemini schreibt eure Gboard-Texte um

Gboard integriert Gemini für umfangreiche Textaufgaben. Gemini bietet die Möglichkeit, ganze Texte zu nehmen, diese zu optimieren, Fehler zu korrigieren oder bei Bedarf auch vollständig neu zu formulieren oder strukturieren. Selbst Emojis für mögliche Gefühlslagen kann Gemini auf Wunsch der Nutzer selbst einfügen.

» Gboard integriert Gemini für optimierte Texte

Gemini liest eure Google Docs-Texte vor

Gemini kommt zu Google Docs und kann den Nutzern die Möglichkeit bieten, Texte und ganze Dokumente vorzulesen. Diese Funktion greift aber nicht nur auf den Editor zu, sondern kann auf Wunsch der Verfasser auch für alle Leser durch ein integriertes Widget eingebunden werden.

» Google Docs integriert Gemini für Vorlesen-Funktion









Gemini Live integriert neue Apps

Gemini Live integriert nach den Apps zur Verwaltung aus dem Google-Universum jetzt auch weitere Anwendungen: Google Telefon und Google Messages stoßen dazu, sodass die Nutzerschaft mit der Kombination aus Daten und Aktionen sehr viele Aktivitäten innerhalb dieses Live-Chats starten können. Das gilt sowohl für die Textvariante als auch für die Freigabe von Kamera und Display. Auch neue eingeblendete Tipps kommen.

» Gemini Live integriert neue Google-Apps

Gemini im Smart Home

Google hat den Start von Gemini for Home angekündigt, das schon bald den Google Assistant im Smart Home ersetzen soll. Es kommen viele neue Funktionen auf die Smart Speaker und Smart Displays der Nutzer, die ab Oktober schrittweise ausgerollt werden sollen. Ganz nebenbei hat man auch einen neuen Smart Speaker gezeigt, der schon bald angekündigt werden könnte und Gemini ins Smart Home bringen soll.

» Google kündigt Gemini for Home an

» Neuer Gemini Smart Speaker zeigt sich

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.