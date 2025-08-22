Pixel Update: Viele neue Produkte, Tablet-Absage, neues Pixel-Design, neue Funktionen und starke Aktionen

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen von Pixel, denn die vierte Pixel-Woche im August hat uns die neuen Pixel 10-Smartphones gebracht, die Pixel Watch 4, die Pixel Buds 2a und auch das Pixelsnap-Ladesystem. Aber es gab auch ein Feature Drop, neue Funktionen und starke Aktionen. Wie gewohnt schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es geht die dritte volle Pixel-Woche im August vorüber, die natürlich ganz im Zeichen des Events stand und uns viele neue Produkte gebracht hat, die uns natürlich vorab sehr gut bekannt gewesen sind. Jetzt sind sie angekündigt, Google hat zusätzlich neue Funktionen gezeigt, macht große Schritte bei der Hardware und will Design-Änderungen. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Tablet Pen

Der geleakte Pixel Tablet Pen zeigt sich noch einmal und vielleicht wissen wir jetzt auch, woran der niemals auf den Markt gekommene Eingabestift gescheitert ist.

» Ist der Pixel Tablet Pen am Zeitplan gescheitert?

» Noch mehr Bilder vom Pixel Tablet Pen

Google stellt die neuen Pixel 10-Smartphones vor

Google hat die neuen Pixel 10-Smartphones offiziell vorgestellt. Wir kannten natürlich schon alle Details zu den Geräten, aber es gab noch weitere Details und unter anderem zieht eine neue Bildbearbeitung auf den Geräten ein. Viele weitere Details findet ihr in den verlinkten Artikel sowie in den nächsten Tagen hier im Blog. Die Smartphones können schon jetzt vorbestellt werden.

» Alle Informationen zu den neuen Pixel 10-Smartphones

» Pixel 10-Smartphones erhalten neue Google Fotos Bildbearbeitung

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Google stellt die Pixel Watch 4 vor

Google hat die neue Pixel Watch 4 vorgestellt, die auch in diesem Jahr wieder aus insgesamt vier Modellen besteht. Wir zeigen euch alle Informationen zu den Smartwatches und berichten auch davon, dass diese endlich repariert werden kann. Auch die Smartwatch kann bereits vorbestellt werden.

» Alle Informationen zur neuen Pixel Watch 4 Smartwatch

» Pixel Watch 4 ist jetzt endlich reparierbar – alle Infos

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Google stellt die Pixel Buds 2a vor

Google hat die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorgestellt und mit diesen richtig aufgetrumpft. Es kommen so viele neue Features dazu, dass man diese fast als Pro-Modell sehen könnte. Auch die Kopfhörer könnt ihr jetzt schon vorbestellen.

» Alle Informationen zu den neuen Pixel Buds 2a Kopfhörern

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Google stellt neues Pixelsnap-Ladesystem vor

Das neue Pixelsnap-Ladesystem ist offiziell vorgestellt worden und soll die Pixel-Smartphones mit gleich drei unterschiedlichen Produkten komfortabel und sicher aufladen. Hier findet ihr alle Details zu den neuen Zubehör-Produkten.

» Alle Infos zum neuen Pixelsnap-Ladesystem









Pixel Buds Feature Drop

Auch Nutzer der Pixel Buds Pro 2 durften sich in dieser Woche freuen, denn Google hat ein großes Feature Drop angekündigt, dass die smarten Kopfhörer weiter voranbringt. Das Active Noise Cancelling wurde verbessert, es gibt neue Anpassungen für Umgebungstöne, neue Gesten zur Annahme oder zum Ablehnen von Telefonaten und die Kopfhörer erscheinen noch einmal in einer ganz neuen Farbe.

» Google bringt neue Features auf die Pixel Buds Pro 2

Letzte Aktualisierung am 2025-08-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Keine neuen Pixel-Produkte

So offen erlebt man das selten: In einer großen Interview-Runde hat Google jetzt verkündet, dass es kein neues Pixel Tablet geben wird, keine Pixel Smart Glasses, kein klappbares Smartphone und auch keinen smarten Ring. All diese Produktkategorien will man beobachten, aber zunächst nicht mit eigenen Produkten bedienen.

» Google sagt viele neue Pixel-Produkte ab, Tablet, Smart Glasses, Flip Phone und mehr

Neues Pixel-Design kommt

Interessante Aussagen: Google will die Pixel-Smartphones alle zwei bis drei Jahre mit einem neuen Design versehen. Da man jetzt schon an den Pixel 11- und Pixel 12-Smartphones arbeitet, scheint es fast sicher, dass diese im kommenden Jahr bzw. im Jahr 2027 ein völlig anderes Äußeres haben könnten.

» Google kündigt neues Pixel-Design an, will alle paar Jahre Änderungen vornehmen









Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Auch nach der der Präsentation der Pixel 10-Smartphones gibt es im Google Store bei Amazon noch starke Rabatte auf die Vorgänger, die durch die Nachfolger nicht weniger interessant sind. Ihr dürft nicht vergessen, dass diese nach wie vor noch mindestens sechs volle Jahre mit Android-Updates versorgt werden.

» Alle Infos zu den Pixel-Aktionen

Neue Pixel-Produkte jetzt vorbestellen

Ihr könnt die neuen Pixel-Produkte jetzt vorbestellen und von einer Reihe von Aktionen profitieren. So bekommt ihr beim Pixel 10-Kauf jetzt noch einen 10 Euro Eintauschbonus, ein ganze Jahre Google One AI Pro kostenlos und einiges mehr – das solltet ihr nicht verpassen.

» Jetzt die neuen Pixel-Produkte vorbestellen

Letzte Aktualisierung am 2025-08-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.