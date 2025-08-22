Pixel-Smartphones: Google kündigt neues Smartphone-Design an – ’signifikante Änderungen‘ alle 2 bis 3 Jahre

Google hat die Pixel 10-Smartphones angekündigt und damit nicht nur eine neue Generation vorgestellt, sondern auch einen weiteren Meilenstein genommen. In puncto Design bleibt man sich mittlerweile treu, doch das könnte sich schon mit der nächsten Generation ändern. Wie Google jetzt überraschend offen mitgeteilt hat, könnten schon die Pixel 11-Smartphones ganz anders aussehen.



Google feiert derzeit den Meilenstein „zehn Generationen Pixel-Smartphones“ und könnte zum echten zehnjährigen Jubiläum im kommenden Jahr tatsächlich größere äußere Änderungen vornehmen. Wie ihr auf der unten eingebundenen Grafik sehen könnt, sind sich die Pixel-Designs in den letzten Jahren recht treu geblieben: Die Kameraleiste ist seit den Pixel 6-Smartphones dabei, wurde zwar immer wieder adaptiert, aber hat keine grundlegende Veränderung erfahren. Pixel 9 und Pixel 10 sehen gar fast gleich aus.

Jetzt hat die Pixel-Chefdesignerin Ivy Ross verraten, dass die Nutzer alle paar Jahre „signifikante Design-Änderungen“ erwarten sollten. „Alle zwei bis Jahre wird versucht, die Designsprache zu verändern“. Schauen wir uns obige Grafik an, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass die Pixel 11-Smartphones womöglich völlig anders aussehen werden, als die Pixel 10-Smartphones. Denn die Kameraleiste ist fünf Jahre alt und das aktuelle Design könnte man mit zugedrücktem Auge bis in das Pixel 8 zurückführen.

Ins Detail geht Ross freilich nicht. Aber sie verrät, dass das Design der Pixel 11-Smartphones derzeit finalisiert wird und dass man sich in der Konzeptphase für das Pixel 12 befindet. Ergo: Das Pixel 11 ist aktuell Google-intern ein großes Thema in der Design-Abteilung und die Chefin spricht ganz allgemein von signifikanten Änderungen. Es braucht nicht viel Detektivarbeit, um diese Puzzlestückchen zusammenzusetzen.

Wir hatten euch erst kürzlich erste Informationen zu den Pixel 11- und Pixel 12-Smartphones zusammengefasst. Im selben Interview hat Googles Pixel-Team übrigens weitere interessante Neuigkeiten verkündet, die überraschen: Google wird in den nächsten Jahren kein Pixel Tablet, keine Pixel Smart Glasses und weitere Produkte bringen.

Wer das aktuelle Pixel-Design liebt, der kann die Pixel 10-Smartphones jetzt vorbestellen und von einigen Vorteilen profitieren.

