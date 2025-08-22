Pixel: Google sagt neue Produkte ab – kein Tablet, keine Smart Glasses, kein Smart Ring oder Flip Phone

Erst am Mittwoch hat Google einen Schwung neuer Pixel-Produkte angekündigt, da spricht man schon über eine Erweiterung des Portfolios – allerdings darüber, welche Pixel-Produkte in den nächsten Jahren NICHT auf den Markt kommen werden. In einem überraschend offenen Interview hat man jetzt neuen Tablets, Smart Glasses, smarten Ringen und selbst klappbaren Smartphones eine Absage erteilt. Hier bekommt ihr alle Infos.



Google ist mit dem Pixel-Portfolio mittlerweile sehr erfolgreich, das man sich rund um die Smartphones aufgebaut hat. Erst am Mittwoch wurden die neuen Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die Pixel Watch 4 angekündigt, die Pixel Buds 2a präsentiert und das Pixelsnap Ladesystem gezeigt – aber was kommt danach? Wie einige Unternehmensvertreter jetzt in einem größeren Interview durchblicken lassen, könnte man es erst einmal bei diesen Produktkategorien belassen.

Google sagt Tablets ab

Google ist bereits mehrfach aus dem Tablet-Markt ausgestiegen und tut das nun erneut. Was wir längst wussten, hat man jetzt offiziell bestätigt: Das Unternehmen befindet sich aktuell nicht in der Entwicklung eines neuen Tablets und wird auch in absehbarer Zeit kein neues Projekt starten. Man hatte bereits zwei Mal in der langen Hardware-Geschichte betont, dass man keinen Bedarf für Tablets sieht und stößt jetzt erneut in dieses Horn.

Im Statement heißt es, dass das glücklose Pixel Tablet keinen Nachfolger erhalten wird. Man hat die Entwicklung eines Pixel Tablet-Nachfolgers „pausiert“ (es gab also tatsächlich die in Entwicklung befindlichen Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3). Man möchte abwarten, bis eine sinnvolle Zukunft für diese Kategorie absehbar ist. Man sieht nicht, dass die Nutzer mehr als ihr Smartphone sowie eine Uhr, Kopfhörer und eine smarte Brille bei sich tragen.

Google bringt kein klappbares Smartphone

Trotz des relativen Erfolgs der Pixel-Foldables, an denen man festhalten will, wird Google kein klappbares Smartphone auf den Markt bringen. Es gab schon mehrfach Leaks zu einem Pixel Flip, aber man sieht darin aktuell keinen Sinn. Das kann sich freilich ändern, aber aktuell scheint die Produktkategorie daher keine Rolle zu spielen und es ist in den nächsten Jahren kein Produkt aus dem Hause Google zu erwarten.

Keine smarten Ringe und keine smarten Brillen

Auch in die aufstrebende Kategorie der smarten Brillen und smarten Ringe will man kein eigenes Produkt auf den Markt bringen. Zwar gibt es viele Aktivitäten in diesen Bereichen, aber man setzt zunächst auf externe Hardware-Partner und wird dann evaluieren, ob es eigene Google-Produkte in diesen Produktkategorien braucht. Interessanterweise spricht Hardware-Chef Rick Osterloh davon, dass Google „nicht erneut eine smarte Brille bringen“ will. Das deckt sich damit, dass man schon vor Monaten erstmals die Pixel Smart Glasses gezeigt hat. Diese könnten also tatsächlich noch auf den Markt kommen.

—

Auch wenn alle Absagen nachvollziehbar sind, wirkt es dennoch so, als wenn Google der Pixel-Abteilung zunächst ein Sparprogramm verordnet hat, sodass man sich zunächst auf die bestehenden Produkte konzentrieren solle. Bleibt abzuwarten, was da in den nächsten Monaten noch alles durchsickert. Immerhin wissen wir aber bereits, dass es in Kürze – wohl außerhalb des Pixel-Universums – einen neuen Google Smart Speaker mit Gemini geben wird, der sich auf ersten Bildern gezeigt hat.

