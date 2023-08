Pixel Fold 2, Pixel Flip und Pixel Tablet Fold? Wie es für Googles faltbare Smartphones weitergehen könnte

Google ist erst vor wenigen Monaten in den Markt der faltbaren Smartphones eingestiegen, den man zuerst mit dem Pixel Fold und vielleicht in Zukunft mit weiteren Geräten bedienen will. Zwar hat das erste Foldable aus dem Hause Google noch Luft nach oben, doch potenziell dürfte man sich längst nach weiteren interessanten faltbaren Geräten umsehen – und bei zwei Konzepten gibt es mittlerweile erste Gerüchte.



Pixel Fold

Google hat den Markt der faltbaren Smartphone lange Zeit beobachtet und tatsächlich schon mit Android 10 die grundlegende Unterstützung für mehrere Displays in variabler Größe in das Betriebssystem integriert. Doch es sollte vier weitere Jahre dauern, bis man selbst das erste faltbare Smartphone auf den Markt bringt. Mit dem Pixel Fold hat man ein solides Paket mit Schwächen am Start, auf das man aufbauen kann und das möglicherweise schon in zwei Generationen sehr konkurrenzfähig sein kann.

Pixel Flip

Doch der Foldable-Markt gibt mehr her, als nur ein einzelnes Gerät. Der nächste logische Schritt wäre ein Pixel Flip, das als Parallelkonzept bereits bei einigen Smartphone-Hersteller am Markt ist und sowohl vom Formfaktor als auch der Preisgestaltung seine Vorteile hat. In den letzten Wochen gab es bereits Spekulationen über ein Pixel Flip, obwohl Google dem Konzept vorerst eine Absage erteilt hat. Doch ein Google-Dementi ist manchmal vielsagender als das typische „nichts anzukündigen…“ und so heizt man die Gerüchteküche eher noch an. Wie ein solches Flip aussehen kann, haben wir euch kürzlich in diesem Artikel gezeigt.

Für das Flip-Konzept spricht, dass sich Google bisher an den großen Herstellern orientiert, die ein solches Modell bereits im Portfolio haben. Außerdem hat man gerade erst drei Apps für das neue Samsung Galaxy Z Flip5 angekündigt, sodass der Formfaktor auf jeden Fall interessant zu sein scheint.









Pixel Fold Tablet

Besonders interessant ist die kürzliche Veröffentlichung eines Leakers, der von einem faltbaren Google-Tablet zu berichten wusste. Denn während sich der Sinn faltbarer Smartphones noch nicht für alle Nutzer erschlossen hat, könnte es bei einem faltbaren Tablet ganz anders aussehen. Denn dann kommen die interessanten Kombinationen aus Smartphone-und-Tablet oder einem großen und kleinen Tablet ins Spiel. Der Schritt zum Notebook ist dann auch nicht mehr so weit, was wiederum ein zukünftiges Einsatzgebiet des Pixel Tablet sein wird.

—

Es wird wohl nicht einzig und allein vom Erfolg des Pixel Tablet abhängen, sondern eher vom Gesamterfolg der faltbaren Smartphones, ob Google in die Entwicklung neuer Produkte investieren wird. Ein Pixel Flip sehe ich als sehr wahrscheinlich an. Ein Pixel Fold Tablet hätte sicherlich seinen Reiz und brächte Google in eine Vorreiterrolle, doch bisher hat man sich eher Märkte in Ruhe angesehen und ist erst zu späteren Zeitpunkten eingestiegen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man bei einem solch potenziell sehr teuren Gerät selbst den Versuchsballon steigen lassen will.

