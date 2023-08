Pixel Fold: Spatial Audio auch ohne Kopfhörer – Googles faltbares Smartphone hält weitere Überraschung bereit

Das Pixel Fold ist das bisher ambitionierteste und gleichzeitig auch kostspieligste Smartphone, das Google bisher auf den Markt gebracht hat – und dafür kann es mit einigen Besonderheiten punkten. Wie erst jetzt zufällig bekannt geworden ist, unterstützt das Pixel Fold den Spatial Audio-Raumklang auch ohne angeschlossene Kopfhörer. Merkwürdigerweise wird das von Google weder im Marketing erwähnt noch standardmäßig aktiviert.



Smartphone-Lautsprecher bieten normalerweise nicht den allerbesten Klang und sind je nach eigenen Ansprüchen allenfalls als akzeptabel zu bezeichnen. Wer guten Klang möchte, benötigt externe Lautsprecher oder zumindest starke Kopfhörer, wobei Google rund um die Pixel Buds Pro zuletzt mit Spatial Audio (Raumklang) und später Dynamic Spatial Audio nachgelegt hat. Mit den Smartphone-Lautsprechern ist das normalerweise nicht möglich, denn diese besitzen lediglich einen einzigen Lautsprecher – aber nicht das Pixel Fold.

Wie erst jetzt zufällig bekannt geworden ist, unterstützt das Pixel Fold nativ Spatial Audio. Das bedeutet, dass ihr mit dem Foldable Raumklang erzeugen könnt, wobei man qualitativ natürlich Abstriche machen muss. Möglich wird das dadurch, weil das faltbare Smartphone zwei Lautsprecher besitzt, die durch die Platzierung am unteren und oberen Rand weit genug auseinanderliegen. Wird das Smartphone aufgeklappt, liegen sie jeweils an den Rändern und haben somit einen noch größeren Abstand.

Ob auch das wieder eine glückliche Fügung ist, so wie die perfekte Nutzung für die Astrofotografie, lässt sich schwer sagen. Auf jeden Fall wird dieses Feature von Google an keiner Stelle erwähnt, obwohl man das im Marketing natürlich gut gebrauchen könnte. Außerdem ist die Funktion standardmäßig deaktiviert und muss erst eingeschaltet werden.









Spatial Audio auf dem Pixel Fold aktivieren:

Bei Pixel Fold können Sie Spatial Audio für die Lautsprecher des Smartphones aktivieren. Mithilfe dieser Funktion nähern Sie das Hörerlebnis an die umfassende Wiedergabe an, die sich mit Kopfhörern erzielen lässt. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen.

Tippen Sie auf Ton & Vibration > Spatial Audio.

Aktivieren Sie die Option Smartphone-Lautsprecher.

Weil das Feature standardmäßig abgeschaltet ist und nirgendwo beworben wird, ist es denkbar, dass Google es jederzeit zurückziehen könnte. Denn die Qualität kommt natürlich bei weitem nicht an externe Lautsprecher oder Kopfhörer heran. Dennoch solltet ihr es so lange nutzen, wie es verfügbar ist – möglicherweise auch dauerhaft. Interessanterweise wäre auch das Pixel Tablet technisch zu Spatial Audio in der Lage, es wird aber nicht angeboten. Selbst mit Kopfhörern nicht. Warum, bleibt Googles Geheimnis.

