Knalleraktionen im Google Store: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Pixel Watch & Buds (Amazon)

Pixel-Fans können nicht nur auf die baldige Präsentation der kommenden Geräte hinfiebern, sondern sich auch schon jetzt nochmal ganz neu ausstatten: Nur für wenige Tage gibt es im Google Store bei Amazon hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones, die Pixel Watch und auch die Pixel Buds sowie einige weitere Geräte. Ihr könnt mehr als 30 Prozent auf die noch-aktuellen Geräte sparen – das solltet ihr nicht verpassen.



Der Google Store bei Amazon lockt jetzt wieder mit starken Aktionen, die sich quer durch das gesamte Pixel-Sortiment ziehen und kurz vor der Präsentation der neuen Geräte nochmal ordentliche Rabatte gewähren. Erfahrungsgemäß ist das rein preislich gesehen eine gute Zeit, um sich noch einmal neu auszustatten. Ihr bekommt sowohl auf die Pixel-Smartphones der aktuellen Generation als auch auf die Pixel Watch, Pixel Buds und einigen weiteren Produkten zum Teil weit mehr als 30 Prozent Rabatt.

Die aktuellen Aktionen:

Die Liste wäre ziemlich lang und die Rabatte unterscheiden sich in ihrer Höhe auch je nach Ausstattung, Farbe und Größe der einzelnen Geräte. Dabei solltet ihr bedenken, dass ihr auf alle Pixel 9-Smartphones noch mehr als sechs Jahre volle Updates erhaltet, auf dem Pixel 9a sind es sogar noch sechseinhalb Jahre. Ihr habt also bis in die 2030er Jahre hinein stets ein aktuelles Betriebssystem, den aktuellen Sicherheitsstand und bekommt viele Feature Drop-Updates. Das relativiert die Preise noch einmal sehr deutlich.

Schaut einmal im Google Store bei Amazon vorbei, denn es gibt noch mehr zu entdecken. Zum Teil legt Amazon auch noch 60 Tage Audible kostenlos oder weitere Annehmlichkeiten mit drauf. Nutzt für eure Ausschaut gerne die in diesem Artikel enthaltenen Parnterlinks, die die Produkte für euch natürlich keinen Cent teurer machen. Vielen Dank für eure Unterstützung!

