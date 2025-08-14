Google Fotos: Neue Remix-Funktion verwandelt Bilder in Animes, Comics, Sketche oder auch 3D-Bilder (Video)

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos dürfen sich schon bald auf eine neue Funktion freuen, die vor wenigen Wochen angekündigt wurde und jetzt in den Rollout geht: Um noch mehr aus den bereits in die Cloud hochgeladenen Bildern herauszuholen, lassen sich diese jetzt mit der Remix-Funktion in einen völlig anderen Stil verwandeln. Google erklärt jetzt, wie sich die Fotos für US-Nutzer in Animes, Comics, Sketche oder 3D-Bilder verwandeln lassen.



Google Fotos hat in der letzten Zeit einige neue KI-Funktionen erhalten, die von der Suche bis zur Bearbeitung der in der Cloud abgelegten Medien einige Bereiche umfasst. Jetzt steht die nächste neue Funktion vor der Tür, die schon vor einigen Wochen angekündigt wurde: Google Fotos Remix. Das Feature verwendet generative KI, um eure Bilder in einen völlig anderen Stil zu verwandeln und damit zu echten Eye-Catchern zu machen. Zum Start gibt es die Stile Anime, Comic, Sketch sowie 3D-Modell zur Wahl. Im folgenden Video könnt ihr es sehen.

Hier findet ihr die neue Funktion zukünftig:

Im Support-Dokument heißt es, dass sich die neue Funktion namens „Remix“ im Erstellen-Menü befinden wird. Zunächst wird der Stil ausgewählt, dann erst das Foto aus der Fotogalerie und anschließend das fertige Bild erstellt. Die Bilder können wie gewohnt gespeichert oder mit anderen Nutzern geteilt werden. Man gibt den Nutzern den Tipp, dass man die Generierung jederzeit noch einmal anstoßen kann, wenn das Ergebnis nicht zusagt. Das neue Bild wird ziemlich sicher anders aussehen, trotz gleichem Stil und demselben Ausgangsmotiv.

Die neue Funktion wird zunächst nur für US-Nutzer starten, soll aber zeitnah auch für alle anderen Nutzer angeboten werden, was in diesem Fall sicherlich auch recht schnell der Fall sein wird. Ein Abo ist dafür nicht notwendig, denn es gehört zur neuen Grundfunktion von Google Fotos, auch wenn dafür die Cloud-KI zum Einsatz kommt. Man warnt, dass es sich dennoch um einen Testlauf handelt und die Ergebnisse vielleicht nicht vollständig dem entsprechen, was auf dem ursprünglichen Foto zu sehen ist.

[Google Support]

