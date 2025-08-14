Gemini: Googles KI-ChatBot bekommt eine Art Inkognito Modus – temporäre Chats für private Konversationen

Google setzt bei dem KI-ChatBot Gemini immer stärker nicht nur auf die reinen Fakten und strukturierte Informationen, sondern auch auf die Personalisierung in allen Bereichen. Das ist sehr praktisch, kann bei einzelnen Anfragen aber auch problematisch oder zumindest unbequem werden. Daher führt Google in Kürze mit den „temporary chats“ eine Art Inkognito Modus ein, in dem Gemini alle Eingaben innerhalb kurzer Zeit vergessen wird.



Gerade erst hat Google die neue Gemini-Personalisierung angekündigt, da geht man auch schon in die andere Richtung, um genau diese zu verhindern: Im Laufe der nächsten Wochen wird für alle Nutzer eine Art Inkognito Modus eingeführt, wie man ihn schon aus einigen anderen Google-Apps kennt – allerdings diesmal mit etwas anderen Vorzeichen sowie einer angepassten Umsetzung. Bei Gemini nennt sich das Ganze „temporary chats“.

Bei den „temporary chats“ handelt es sich zunächst um vollwertige Gemini-Konversationen, die mit allen Möglichkeiten des KI-ChatBot verwendet werden können. Es gibt also eine Personalisierung innerhalb der Konversationen, Gemini wird auf eure Daten wie gewohnt zugreifen können. Aber Gemini wird die in dieser Konversation gewonnen Informationen oder getätigten Aussagen nicht speichern, nicht zur Personalisierung verwenden und auch von den Google-Servern nach spätestens 72 Stunden löschen. Diese Informationen kommen auch nicht zum KI-Training zum Einsatz.

Alles was ihr Gemini in dieser Umgebung anvertraut, bleibt also ein streng gehütetes Geheimnis, sodass ihr auch Dinge ansprechen könnt, mit denen ihr euch die Gemini-Personalisierung nicht verhauen möchtet. Laut Google kann das unter anderem dazu genutzt werden, private Fragen zu stellen oder über eine neue Idee zu brainstormen, die nicht dem eigenen üblichen Stil entspricht. Das kann eine gute Möglichkeit sein, um die KI auch mal in etwas anderer Form zu nutzen.

Für die Verwendung des neuen Modus müsst ihr einfach nur auf den entsprechenden Eintrag im Gemini-Seitenmenü unter dem Punkt „Neuer Chat“ klicken. Der Rollout beginnt ab sofort und soll im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer abgeschlossen sein.

