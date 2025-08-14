Google Kalender: Termine lassen sich jetzt per Drag & Drop duplizieren – Google-CEO sorgt für neue Funktion

Der Google Kalender dürfte für viele Nutzer zu den alltäglich verwendeten Tools gehören, die einen sehr praktischen Nutzen erfüllen. Daher können auch kleine Verbesserungen sehr angenehm sein und die Nutzung noch intuitiver gestalten – und genau eine solche kommt jetzt in die App. Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich hat auf „Kundenwunsch“ eine Verbesserung für die Drag & Drop-Funktion vornehmen lassen.



Der Google Kalender ist gewissermaßen ein Standardwerkzeug, das sich auch im Verlauf vieler Jahre kaum geändert hat. Das liegt zum einen daran, dass eine Kalender-App in dieser Form aus heutiger Sicht kaum anders umgesetzt oder mit großen Schritten verbessert werden könnte und zum anderen daran, dass die Nutzer ihre sehr fest eingefahrenen Workflows haben, die man nicht anrühren will. Dazu gehört auch die Drag & Drop-Funktion, mit der sich Termine sehr leicht an eine andere Stelle im Kalender verschieben lassen.

Jetzt startet eine kleine Verbesserung, die viele Nutzer begrüßen dürften: Wird beim Verschieben mit dem Cursor die STRG-Taste gedrückt gehalten, wird der Termin nicht verschoben, sondern kopiert bzw. dupliziert. Es bleibt der ursprüngliche Termin bestehen und dieser wird an neuer Stelle ein weiteres Mal angelegt. Das ist eine Standardfunktion in sehr vielen anderen Apps, auch außerhalb von Kalendern, und war daher eine echte Lücke im Google Kalender-Portfolio.

Es ist nur eine kleine Verbesserung, aber sie ist erwähnenswert und wer das Tool häufig verwendet, wird sich sicherlich ebenfalls schon häufiger gefragt haben, warum dieser mehr oder weniger intuitive Weg nicht funktioniert. Der eine oder andere Nutzer hat das vielleicht schon einmal angeregt, doch als kleiner Nutzer ist das eher ein Kampf gegen Windmühlen. Vor wenigen Wochen hatte der Gründer von Stripe, John Collison, direkt bei Google-CEO Sundar Pichai angefragt. Und nach wenigen Wochen erhält er nun die Antwort mit dem gemeldeten Vollzug.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sundar Pichai auf diesem Wege Feature-Wünsche entgegennahm und umgesetzt hat. Es ist aber dennoch sehr sehr selten und sicherlich eine gute Story, um das Sommerloch bei Google zu füllen 🙂

