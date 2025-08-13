Google Drive: Neues Homescreen-Widget für den Zugriff auf zehn vorgeschlagene Dateien wird jetzt ausgerollt

Die Android-App von Google Drive bietet den Nutzern eine ganze Reihe von unterschiedlichen Widgets, die sowohl funktionell als auch in der Größe verschiedene Möglichkeiten und Oberflächen bieten. Jetzt wird das Update auf die neuste Material-Version ausgerollt, das sich vor allem im Bereich der vorgeschlagenen Dateien zeigt. In dieser Widget-Variante werden den Nutzern bis zu zehn Dateien für den schnellen Zugriff aufgelistet.



Android-Nutzer von Google Drive können aus einer Reihe von Widgets wählen, die sich auf dem Homescreen platzieren lassen und hauptsächlich die Möglichkeit bieten, neue Dateien zu erstellen oder diese zu durchsuchen. Ein weiteres Widget kann bis zu zehn Dateien vorschlagen, die man zum aktuellen Zeitpunkt benötigen könnte. Innerhalb des Widgets gibt es eine Auflistung mit den zehn vorgeschlagenen Dateien, die sich wie gewohnt mit einem Tap öffnen lassen.

Jetzt erhält dieses Widget ein neues Design, das sich von der vorherigen Darstellung verabschiedet. Der auffälligste Unterschied ist es, dass das Widget jetzt in einem großen Block zusammengefasst ist und es keine Separierung mehr zwischen dem Titel mit Suchleiste und den aufgelisteten Dateien gibt. Aber auch die Darstellung der Liste mit den einzelnen Dateien wurde angepasst. Auf obigem Screenshot könnt ihr die neue Version sehen und auf dem ersten Screenshot hier im Artikel die alte Variante.

Das Widget bietet neben dem Aufruf der zehn Dateien auch den Start der App auf der Hauptseite sowie eine Suchfunktion und einen Upload. Alles mit nur einem Tap zu erreichen, so wie es für ein Widget üblich ist. Wer das häufiger verwendet, wird die Änderungen sofort bemerken und kann sich freuen, mehr Funktionen sowie das aktuelle Material 3 Expressive Design zu erhalten.

