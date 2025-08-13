Gboard: Googles Tastatur-App bekommt eine neue Autofill-Funktion – Zugriff auf Passwörter und Kreditkarten

Die Tastatur-App Gboard hat seit jeher eine hilfreiche automatische Vervollständigung, die bekanntlich nicht nur einzelne Wörter umfasst, sondern auch eine automatische Vervollständigung von gespeicherten Inhalten bietet. Jetzt wird die neue Funktion „Autofill with Google“ ausgerollt, die einen manuellen Zugriff auf gespeicherte Passwörter und Kreditkartendaten ermöglicht. Das ist praktisch, wenn die automatische Erkennung fehlschlägt.



Mit der Tastatur-App Gboard ist es in den meisten Fällen sehr einfach, ganze Eingabeformulare auszufüllen, einzelne Felder oder auch Kreditkartendaten und Passwörter. Gboard ruft diese aus dem Google-Passwortmanager oder den im Konto gespeicherten Zugangsdaten ab. Das funktioniert in den meisten Fällen, ist aber nicht immer ganz zuverlässig. Schlägt der Ladevorgang fehl, kann man es noch einmal versuchen oder muss einen externen Umweg gehen. Jetzt ist das nicht mehr notwendig.

Das jüngste Update für die Gboard-App wird jetzt laut System Update-Listing für alle Nutzer ausgerollt und ermöglicht einen manuellen Zugriff auf die hinterlegten Daten. Das neue Feature nennt sich „Autofill with Google“ und ist eine neue Funktion, die über die anpassbare Funktionsleiste der Tastatur-App aufgerufen werden kann. Darin befinden sich die Listen der hinterlegten Daten für die aktuell geöffnete App oder Webseite.

Mit nur einem Tap können Passwörter oder auch Kreditkartendaten abgerufen werden. Ein Filter ist aufgrund der automatischen Listung aller Daten für die jeweilige App oder Webseite nicht notwendig. Es ist praktisch eine gefilterte Version des Google-Passwortmanagers, die normalerweise von Gboard abgerufen wird. Praktisch ist es, wenn der automatische Ladevorgang nicht funktioniert oder es mehrere Daten gibt, aus denen einfacher ausgewählt werden soll.

Die neue Autofill-Funktion wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt, wurde bereits in der jüngsten Runde der System Updates erklärt und sollte somit schon jetzt auf den meisten Smartphones angekommen sein.

