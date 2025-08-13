Gboard: Googles Tastatur-App bekommt eine neue Autofill-Funktion – Zugriff auf Passwörter und Kreditkarten

Veröffentlicht am von Jens
gboard 

Die Tastatur-App Gboard hat seit jeher eine hilfreiche automatische Vervollständigung, die bekanntlich nicht nur einzelne Wörter umfasst, sondern auch eine automatische Vervollständigung von gespeicherten Inhalten bietet. Jetzt wird die neue Funktion „Autofill with Google“ ausgerollt, die einen manuellen Zugriff auf gespeicherte Passwörter und Kreditkartendaten ermöglicht. Das ist praktisch, wenn die automatische Erkennung fehlschlägt.


gboard logo

Mit der Tastatur-App Gboard ist es in den meisten Fällen sehr einfach, ganze Eingabeformulare auszufüllen, einzelne Felder oder auch Kreditkartendaten und Passwörter. Gboard ruft diese aus dem Google-Passwortmanager oder den im Konto gespeicherten Zugangsdaten ab. Das funktioniert in den meisten Fällen, ist aber nicht immer ganz zuverlässig. Schlägt der Ladevorgang fehl, kann man es noch einmal versuchen oder muss einen externen Umweg gehen. Jetzt ist das nicht mehr notwendig.

gboard autofill

Das jüngste Update für die Gboard-App wird jetzt laut System Update-Listing für alle Nutzer ausgerollt und ermöglicht einen manuellen Zugriff auf die hinterlegten Daten. Das neue Feature nennt sich „Autofill with Google“ und ist eine neue Funktion, die über die anpassbare Funktionsleiste der Tastatur-App aufgerufen werden kann. Darin befinden sich die Listen der hinterlegten Daten für die aktuell geöffnete App oder Webseite.

Mit nur einem Tap können Passwörter oder auch Kreditkartendaten abgerufen werden. Ein Filter ist aufgrund der automatischen Listung aller Daten für die jeweilige App oder Webseite nicht notwendig. Es ist praktisch eine gefilterte Version des Google-Passwortmanagers, die normalerweise von Gboard abgerufen wird. Praktisch ist es, wenn der automatische Ladevorgang nicht funktioniert oder es mehrere Daten gibt, aus denen einfacher ausgewählt werden soll.

Die neue Autofill-Funktion wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt, wurde bereits in der jüngsten Runde der System Updates erklärt und sollte somit schon jetzt auf den meisten Smartphones angekommen sein.

[9to5Google]

# Vorschau Produkt Preis
1 UniqueMe für Google Pixel 9 Hülle,5-in-1-Set Handyhülle für Google Pixel 9 Case Rundumschutz Schutzhülle Cover,1 Handyhülle & 2 Schutzfolie & 2 Kameraschutz -Transparent UniqueMe für Google Pixel 9 Hülle,5-in-1-Set Handyhülle für Google Pixel 9 Case Rundumschutz... 20,69 EUR 19,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 OWKEY Google Pixel 9 Hülle, Magnetisch für Pixel 9 Pro mit Panzer Glas, Stoßfest Handyhülle in Militärqualität, Dünn Cover Schutzhülle, Schwarz OWKEY Google Pixel 9 Hülle, Magnetisch für Pixel 9 Pro mit Panzer Glas, Stoßfest Handyhülle in... 15,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 JETech Hülle für Google Pixel 9/9 Pro 2024, Nie Vergilbung Stoßfest Handyhülle, Anti-Kratzt Harte PC Rückseite Schutzhülle (Durchsichtig) JETech Hülle für Google Pixel 9/9 Pro 2024, Nie Vergilbung Stoßfest Handyhülle, Anti-Kratzt... 9,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 JETech Hülle mit Schutzfolie für Google Pixel Watch 3/2/1 41mm, Eingebaut 9H Gehärteter Glas Displayschutz Harte PC Stoßfänger Schutzhülle, 2 Stück (Schwarz/Schwarz) JETech Hülle mit Schutzfolie für Google Pixel Watch 3/2/1 41mm, Eingebaut 9H Gehärteter Glas... 9,99 EUR 7,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket