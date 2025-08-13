Google Files: Neue Funktion öffnet Textdateien in der App – Feature zeigt sich vor dem Rollout (Screenshots)

Der smarte Dateimanager Google Files ist mittlerweile recht weit verbreitet und erhält immer wieder neue Funktionen, mit denen die Verwaltung von Dateien und Ordnern erleichtert werden soll. Jetzt steht eine neue Funktion vor dem Rollout, die simpler kaum sein könnte, aber dennoch unter Android gar nicht so leicht zu finden ist: Ein integrierter Viewer für Textdateien.



Google Files hat sich vom Dateimanager zum Säuberungstool entwickelt und geht von diesem ausgehend schon seit langer Zeit wieder in Richtung des klassischen Dateimanagers. Mittlerweile ist die App aufgrund des gestiegenen Funktionsumfangs sehr beliebt und jetzt zeigt sich eine kommende neue Funktion in einem Teardown: Schon bald werden die Nutzer in der Lage sein, Textdateien direkt innerhalb der App ohne externe Anwendungen zu öffnen.

Das Ganze ist äußerst simpel umgesetzt und macht zumindest den Nutzern sicherlich keinen Spaß, die sich etwas Komfort für diese Umgebung erwarten: Es wird nur die Textdatei angezeigt, wobei lediglich die simpelste Formatierung zum Einsatz kommt, nämlich Absatz und neue Zeile. Mehr ist in einer klassischen Textdatei auch gar nicht möglich, denn Formatierungen würden zusätzliche Informationen erfordern und wären dann schon wieder ein Markup-Format.

Der Texteditor bietet die Möglichkeit, Text zu markieren und diesen entweder zu kopieren oder mit anderen Nutzern zu teilen. Eine Suchfunktion, eine angepasste Darstellung, ein schnelles Suchen und Ersetzen oder ähnliche Features sind in der aktuellen Version nicht verfügbar. Aber das kann mit einem späteren Update natürlich nachgeholt werden. Auch eine schnelle Info über die Anzahl der Zeichen, Wörter und Zeilen kann manchmal bei einem Texteditor interessant sein.

Das neue Tool zeigt sich derzeit nur im Rahmen eines Teardowns und ist noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Das dürfte sich aber schnell ändern und führt Google Files weiter in die Richtung, einzelne Dateien auch ohne externe Apps öffnen zu können. Ähnlich wie bei Google Drive, nur mit anderen Voraussetzungen.

