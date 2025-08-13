Pixel 10 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Google zeigt es im neuen Teaser in voller Pracht (Video)

In genau einer Woche wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, zu denen natürlich auch das Foldable Pixel 10 Pro Fold gehört, das sich schon mehrfach bei den Leakern gezeigt hat. Jetzt legt Google selbst noch einmal nach und hat ein Teaservideo veröffentlicht, das zumindest äußerlich keine Fragen mehr offenlässt: Man zeigt das faltbare Smartphone in voller Pracht.



Googles neues faltbares Smartphone Pixel 10 Pro Fold steht vor der Tür und dürfte auch mit dieser Generation wieder große Schritte machen: Denn natürlich umfasst die bereits bekannte Kampagne „ask more of your phone“ auch das Foldable und wird vor allem Software-seitig durch eine tief integrierte und stets verfügbare KI für Neuerungen sorgen. Rein äußerlich haben wir das Smartphone schon mehrfach gesehen, doch jetzt legt Google selbst noch einmal mit einem sehr klaren Teaser nach und zeigt uns viele Details.

Das Pixel 10 Pro Fold ist im Video zunächst nur mit einigen Teasern zu sehen, die die Kamera und die Abrundungen betonen. Aber dabei bleibt es nicht, denn wir sehen das Smartphone mehrfach in voller Pracht und schlussendlich wird es auch mit einer (meiner Meinung nach) recht schlecht gemachten Animation aufgeklappt und erneut in Gänze gezeigt. Wer sich für Foldables erwärmen kann, hat hier sicherlich ein Top-Gerät. Hier noch alle bekannten Fakten zum kommenden Smartphone:

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025 (eventuell erst 9. Oktober)

