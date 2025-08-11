Google Keep: Neue Funktion kann eure Notizen sortieren – nach Datum, Änderungsdatum oder frei geordnet

Die Notizen-App Google Keep dürfte bei vielen Nutzern gut gefüllt sein, die immer wieder neue Gedankenstützen anlegen und diese vermutlich nur selten sortieren. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich die einzelnen Notizen auf der Startseite sortieren lassen. Ein Button-Klick und schon ist die Ordnung hergestellt, für die drei unterschiedliche Kriterien zur Auswahl stehen.



Auf der Startseite der Notizen-App Google Keep finden sich alle angelegten Notizen in Form von Text, Listen, Bildern oder anderen Inhaltstypen. Alles, was noch nicht archiviert oder gelöscht worden ist, ist dort aufgelistet. Seit jeher ist es so, dass die Notizen nach dem Datum des Anlegens sortiert sind, wobei eine Bearbeitung dadurch die Reihenfolge nicht ändert. Außerdem haben Nutzer die Möglichkeit, die Reihenfolge manuell per Drag & Drop zu ändern.

Jetzt wird ein neuer Button ausgerollt, mit dem sich die Standard-Reihenfolge der Notizen ändern lässt. Der Button öffnet ein kleines Overlay am unteren Rand, über das die zu nutzende Reihenfolge ausgewählt werden kann. Zur Wahl steht die Sortierung nach der letzten Änderung, sodass stets die zuletzt bearbeitete Notiz oben steht, oder alternativ die Sortierung nach dem Datum des Anlegens der Notiz – also so wie es bisher der Fall ist. Der dritte Punkt bietet eine freie Möglichkeit zur Sortierung per Drag & Drop.

Wählt ihr die eigene Anpassungsmöglichkeit per Drag & Drop aus, ändert sich zunächst nichts, sondern die Nutzer haben einfach die Möglichkeit, die Notizen dann selbst zu sortieren. Wird eine Änderung vorgenommen oder eine neue Notiz angelegt, bleibt die Reihenfolge dennoch bestehen. Eine erneute Auswahl der anderen beiden Sortierungen sorgt dafür, dass die eigenen Anpassungen nicht mehr beachtet werden. Nach erneuter Auswahl des Buttons lässt sich zwischen aufsteigend und absteigend sortieren.

Der neue Button wird seit einigen Tagen für alle Nutzer ausgerollt und sollte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein.

[AndroidPolice]

