Gemini: So könnt ihr jetzt ein Bilderbuch erstellen – neue KI-Funktion kreiert Geschichten und Illustrationen

Google hat dem KI-ChatBot Gemini in dieser Woche wieder eine neue Funktion spendiert, die in Form eines Gems ab sofort für alle Nutzer in vielen Sprachen verfügbar ist: Mit den neuen Gemini Storybooks lassen sich jetzt mit nur einem Prompt ganze illustrierte Bilderbücher mit Geschichten erstellen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Man kann dem Gemini-Team sicherlich nicht vorwerfen, sich auf den bereits erzielten Erfolgen auszuruhen – das hat man auch in dieser Woche wieder bewiesen. Neben Texten aller Art, Bildern, Videos, ganzen Filmen und Animationen kann das neue Produkt der Gemini Storybooks jetzt auch Bilderbücher mit illustrierten Geschichten erstellen. Dabei handelt es sich um ein ganz neues Format, das in der Form bisher nicht möglich gewesen ist.

Das sind die Gemini-Bilderbücher

Jedes mit der neuen Funktion erstellte Buch besteht aus 10 Seiten, wobei es auf jeder Seite Text und ein dazu passendes Bild gibt. Die KI erstellt auf Basis der Nutzereingabe eine Geschichte, teilt diese auf zehn Seiten auf, und erstellt jeweils ein Bild, das sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Also ein klassisches illustriertes Geschichtenbuch, das von Jung und Alt gelesen werden kann.

Die Bücher können innerhalb der Gemini-Oberfläche gelesen und angesehen werden, lassen sich aber auch vorlesen. Die Bücher lassen sich auch per Link mit anderen Nutzern teilen, ein Download als PDF oder in einer anderen Form ist derzeit noch nicht möglich. Der Kreativität der Nutzer sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn von Pixel Art über Comics bis hin zu Malbüchern oder Knetfiguren ist alles möglich.









So könnt ihr ein Gemini Bilderbuch erstellen

Um ein solches Bilderbuch zu erstellen, müsst ihr nur die Seite gemini.google.com/storybook aufrufen oder den entsprechenden Gem in der Gemini-App auswählen. Diesem teilt ihr euren Wunsch zur Geschichte mit, wobei die Länge und der Umfang des Prompts wie gewohnt frei festgelegt werden kann. Haltet ihr es sehr knapp, wird Gemini kreativ. Schreibt ihr eine detaillierte Handlung, kann Gemini eure Wünsche besser umsetzen.

Auch die Bilder können im Prompt beschrieben werden, lassen sich aber nicht – wie etwa bei Imagen – im Detail anpassen. Denn Gemini erstellt auf Basis von nur einem Prompt das Bilderbuch, dessen genauen Inhalt und Aufbau ihr vorab nicht kennt. Eine nachträgliche Bearbeitung ist aktuell noch nicht möglich, dürfte aber sicherlich noch folgen. Damit zeigt das Gemini-Team ein weiteres Mal, wie viel Kreativität und welche Möglichkeiten noch in der KI stecken.

Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, kann das direkt über den obigen Link tun. Dort findet ihr auch Gemini-typische eine Reihe von Beispiel-Prompt, die ihr anklicken und übernehmen oder bei Bedarf anpassen könnt.

