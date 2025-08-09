Websuche: Google rudert wohl etwas zurück – neue Alternative zum KI-Modus zeigt sich (Web Guides)

Die Google Websuche befindet sich in einem großen Umbruch, der das Produkt völlig auf den Kopf stellt und je nach genutztem Modus gar die Grundzutaten über Bord wirft. Sowohl bei den Nutzern als auch Webmastern kommen die neuen Tools nicht immer gut an, sodass Google jetzt möglicherweise etwas zurückrudert. Mit dem neuen Google Web Guides-Modus zeigt man einen interessanten Zwischenschritt.



Google hat vor einigen Monaten die neue KI-Übersicht in der Websuche auch hierzulande gestartet, ist in den USA aber schon einen großen Schritt weiter. US-Nutzer, und seit wenigen Tagen auch UK-Nutzer, können standardmäßig den Google KI-Modus nutzen, der nur noch aus aufbereiteten Inhalten besteht und Links eher als nettes Beiwerk präsentiert – wenn überhaupt.

Ich hatte diese neuen Modi und KI-Zusammenfassungen hier im Blog schon häufiger kritisiert und stehe damit nicht ganz allein da. Das weiß man sicherlich auch bei Google und führt daher jetzt die Google Web Guides ein, das man als Zwischenschritt zwischen der klassischen Websuche und dem KI-Modus bezeichnen kann. Denn man listet weder die reinen Ergebnislisten auf, noch drängt man diese mit KI weit aus dem sichtbaren Displaybereich.

Stattdessen zeigt der Web Guides-Modus die Suchergebnisse in sortierter und zusammengefasster Form an. Die Suchergebnisse werden innerhalb des Themas kategorisiert und mit einer Hauptseite sowie weiteren Seiten aufgelistet. Es erinnert wenig an Google News, das diesem Konzept schon seit mehr als zwei Jahrzehnten folgt. Ich denke, dass das ein guter Kompromiss ist und dafür sorgt, dass die Nutzer alle Informationen und einen guten Überblick behalten, aber gleichzeitig auch Links prominent genug positioniert sind, dass der Traffic nicht vollends gefährdet ist.

Wie dieser neue Modus genau aussieht, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel zum Google Web Guide zusammengefasst.

